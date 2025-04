Comida di Buteco impulsiona faturamento e movimenta economia na Grande Recife

A- A+

A 10ª edição do concurso Comida di Buteco está aquecendo o setor de gastronomia na Região Metropolitana do Recife. Com 46 bares participantes em Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, o evento já registra aumento de até 30% no faturamento dos estabelecimentos e deve atrair cerca de 50 mil pessoas até o encerramento, marcado para o dia 5 de maio.

De acordo com os organizadores, o impacto é perceptível inclusive nos dias de menor movimento, como segundas e terças-feiras.

“Nesses dias, o consumo chega a se igualar ao de uma véspera de fim de semana. Isso representa um salto significativo para quem vive de gastronomia e precisa manter o fluxo constante de clientes”, destaca Júlia Ferreira, coordenadora do concurso na capital pernambucana.

Além de atrair consumidores, o Comida di Buteco também fortalece pequenos negócios e fornecedores locais. Distribuidores de bebidas, cozinhas regionais, serviços de logística e outros empreendedores da cadeia produtiva relatam aumento na demanda durante o período do concurso.

“É muito importante frisar a longevidade com que as marcas acompanham o Comida di Buteco. Isso confirma a responsabilidade e a seriedade que o projeto leva aos quatro cantos do Brasil, sempre com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios”, afirma Júlia.

Os pratos concorrentes, criados exclusivamente para a competição, são vendidos por R$ 35. A avaliação leva em conta quatro critérios: sabor do petisco (70%), atendimento (10%), higiene (10%) e temperatura da bebida (10%). A nota final considera os votos do público e dos jurados, com peso de 50% cada.

A participação no concurso tem se mostrado uma vitrine para os empreendimentos. No caso do Esquina do Malte, vencedor da etapa estadual de 2024, a visibilidade após a vitória atraiu clientes de diversas regiões de Pernambuco. Localizado no bairro de Areias, no Recife, o bar viu o faturamento quintuplicar durante o evento.

O campeão da RMR disputará, em seguida, a fase nacional, quando uma nova comissão de jurados visitará os vencedores de cada estado para escolher o melhor buteco do Brasil.

