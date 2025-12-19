Sex, 19 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ORÇAMENTO

Comissão aprova Orçamento de 2026, com R$ 61 bilhões para emendas parlamentares

Texto consolida as contas do próximo ano dentro das regras do arcabouço fiscal

Reportar Erro
O deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL)O deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) - Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta sexta-feira (19) o relatório do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, apresentado pelo deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

O texto consolida as contas do próximo ano dentro das regras do arcabouço fiscal e incorpora as medidas de arrecadação já aprovadas pelo Congresso. O texto segue agora para o plenário.

Leia também

• Relator do Orçamento corta despesas obrigatórias e vitrines de Lula; Tebet tenta negociar texto

• Haddad diz que governo precisa de R$ 20 bi para fechar Orçamento de 2026

A proposta orçamentária aprovada prevê um superávit de R$ 34,5 bilhões e alocou um total de R$ 61 bilhões em emendas parlamentares em ano eleitoral.

Para chegar a esse montante de emendas, o Congresso cortou benefícios previdenciários e bolsas do programa Pé-de-Meia. Na Previdência, o texto impôs uma redução líquida de cerca de R$ 6,3 bilhões.

O corte na Previdência preocupou o governo e, na avaliação de técnicos, deve exigir o bloqueio de recursos ao longo do ano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter