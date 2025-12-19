A- A+

ORÇAMENTO Comissão aprova Orçamento de 2026, com R$ 61 bilhões para emendas parlamentares Texto consolida as contas do próximo ano dentro das regras do arcabouço fiscal

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta sexta-feira (19) o relatório do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, apresentado pelo deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

O texto consolida as contas do próximo ano dentro das regras do arcabouço fiscal e incorpora as medidas de arrecadação já aprovadas pelo Congresso. O texto segue agora para o plenário.

A proposta orçamentária aprovada prevê um superávit de R$ 34,5 bilhões e alocou um total de R$ 61 bilhões em emendas parlamentares em ano eleitoral.

Para chegar a esse montante de emendas, o Congresso cortou benefícios previdenciários e bolsas do programa Pé-de-Meia. Na Previdência, o texto impôs uma redução líquida de cerca de R$ 6,3 bilhões.

O corte na Previdência preocupou o governo e, na avaliação de técnicos, deve exigir o bloqueio de recursos ao longo do ano.

