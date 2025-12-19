Comissão aprova Orçamento de 2026, com R$ 61 bilhões para emendas parlamentares
Texto consolida as contas do próximo ano dentro das regras do arcabouço fiscal
A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta sexta-feira (19) o relatório do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, apresentado pelo deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL).
O texto consolida as contas do próximo ano dentro das regras do arcabouço fiscal e incorpora as medidas de arrecadação já aprovadas pelo Congresso. O texto segue agora para o plenário.
Leia também
• Relator do Orçamento corta despesas obrigatórias e vitrines de Lula; Tebet tenta negociar texto
• Haddad diz que governo precisa de R$ 20 bi para fechar Orçamento de 2026
A proposta orçamentária aprovada prevê um superávit de R$ 34,5 bilhões e alocou um total de R$ 61 bilhões em emendas parlamentares em ano eleitoral.
Para chegar a esse montante de emendas, o Congresso cortou benefícios previdenciários e bolsas do programa Pé-de-Meia. Na Previdência, o texto impôs uma redução líquida de cerca de R$ 6,3 bilhões.
O corte na Previdência preocupou o governo e, na avaliação de técnicos, deve exigir o bloqueio de recursos ao longo do ano.