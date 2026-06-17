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SENADO Comissão da MP do Frete elege ex-ministro da Agricultura Carlos Fávaro como presidente Logo após a eleição, o presidente suspendeu a sessão dada a ausência do relator, deputado Zé Trovão (PL-SC)

A Comissão Especial para análise da medida provisória (MP) 1.343/2026, do Frete, elegeu nesta quarta-feira, 17, o senador Carlos Fávaro (PSD-MT) como seu presidente.

Logo após a eleição, o presidente suspendeu a sessão dada a ausência do relator, deputado Zé Trovão (PL-SC). A sessão de leitura do relatório, protocolado na noite de terça, 16, irá retornar apenas com a presença do relator.

Zé Trovão apresentou seu parecer com projeto de lei de conversão (PLV) sem o incentivo - que resultaria em renúncia fiscal ao governo federal - para empresas que contratarem caminhoneiros autônomos diretamente. O ponto vinha sendo discutido com o governo e era considerado o mais sensível pela equipe econômica.

A proposta de incentivo tributário chegou a ser defendida no relatório como forma de estimular a contratação direta do Transportador Autônomo de Cargas (TAC), mas acabou fora do texto final após a retirada da emenda correspondente. Segundo integrantes da equipe técnica do relator, o tema não foi abandonado e poderá ser objeto de regulamentação posterior.

Na prática, porém, a retirada da previsão de renúncia fiscal afasta, ao menos neste momento, a criação de um benefício tributário com impacto direto nas contas federais.

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