agricultura

Comissão de Agricultura aprova projeto que prioriza alimentos da agricultura familiar ao SUS

Projeto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado

Projeto deve priorizar a compra de alimentos da agricultura familiar e da pesca artesanalProjeto deve priorizar a compra de alimentos da agricultura familiar e da pesca artesanal - Foto: Emanuel Cavalcante/Divulgação Embrapa Amapá

A Comissão de Agricultura do Senado aprovou nesta semana o projeto de lei (PL 3.663/2020) que prevê que o Sistema Único de Saúde (SUS) deve priorizar a compra de alimentos da agricultura familiar e da pesca artesanal.

O projeto, de autoria da Câmara dos Deputados, segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado, com consequente tramitação no plenário antes de ir para sanção presidencial.

O relator do projeto na Comissão, senador Flávio Arns (PSB-PR), afirmou que haverá efeito positivo da medida para a produção agropecuária, a comercialização e o uso eficiente dos recursos públicos.

