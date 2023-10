A- A+

Brasília Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprova empréstimo de R$ 1,1 bilhão à Compesa O senador pernambucano Fernando Dueire (MDB) foi o relator da operação de crédito, que tem o New Development Bank como credor

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal aprovou, na manhã desta terça-feira (03), o pedido de empréstimo externo de US$ 202 milhões (R$ 1,1 bilhão) da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). Os recursos seraõ destinados ao Programa de Eficientização e Expansão do Saneamento de Pernambuco (PEX/PE) da empresa estatal.

"O projeto visa melhorar e expandir os serviços de abastecimento de água e saneamento dos municípios participantes do Estado de Pernambuco por meio da construção de novas infraestruturas e reabilitaçã odas existentes, consistindo em sistemas de distribuição de água, armazenamento e redes de distribuição, sistemas de coletas, tratamento de esgoto, bem como um monitoramento associado e sistemas de controle", afimou o relator do empréstimo, senador Fernando Dueire (MDB-PE).

Com garantia da União e tendo como credor o New Development Bank (NDB), os recursos serão destinados à realização de obras voltadas à ampliação do sistema de abastecimento d’água. Os recursos serão complementares às verbas já destinadas para obras hídricas no estado pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O prazo de carência será de até 72 meses, com a amortização em 168 meses, totalizando 240 meses. A amortização terá periodicidade semestral pelo sistema de amortização constante. "Esse projeto é de extrema importância para o Estado de Pernambuco porque atende a região de maior desequilíbrio hídrico do Nordeste", disse Dueire.

O presidente da Compesa, Alex Campos, e deputado estadual Jarbas Vasconcelos Filho (MDB) estavam presentes à sessão.

