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ORIENTAÇÃO JURÍDICA Comissão de Direito Bancário da OAB tira dúvidas sobre direito do consumidor e relações bancárias Ação aberta ao público será realizada de 10h às 16h, no Shopping Guararapes

Uma iniciativa da Comissão de Direito Bancário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção Jaboatão e Moreno, viabiliza, nesta quarta-feira (25), orientação jurídica sobre direitos do consumidor e relações bancárias à população. A ação, aberta ao público, será realizada no Shopping Guararapes, das 10h às 16h.

Durante a ação, o público poderá esclarecer dúvidas sobre direitos básicos do consumidor, compras realizadas em lojas físicas e pela internet, além de questões relacionadas à Black Friday e à negociação de dívidas com bancos. Também serão repassadas orientações sobre como identificar e evitar golpes e fraudes bancárias.

A atividade busca aproximar a população de informações jurídicas importantes para o dia a dia, especialmente em um período de maior movimentação no comércio, quando aumentam as oportunidades de compra e também a necessidade de atenção às condições de pagamento, contratos e segurança nas transações financeiras.

*Com informações da assessoria de imprensa

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