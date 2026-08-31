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Comissão do Congresso analisa fim da taxa das blusinhas, mas texto final ainda depende de negociação

Presidente do colegiado diz que orientação do governo é manter o texto original da MP enviado pelo Executivo para conseguir aprovar a proposta

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Comissão do Congresso analisa fim da taxa das blusinhas, mas texto final ainda depende de negociaçãoComissão do Congresso analisa fim da taxa das blusinhas, mas texto final ainda depende de negociação - Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

Em meio à campanha eleitoral, o governo corre para aprovar nesta semana a medida provisória (MP) que acaba com a taxa das blusinhas” a cobrança de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50, no esforço concentrado do Congresso Nacional esta semana. A comissão formada por deputados e senadores para tratar do tema marcou a votação para esta segunda-feira a votação.

Após ser aprovado pela comissão, o texto precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado. Porém, o relatório a ser apreciado na comissão mista que analisa a proposta ainda depende de negociações.

O presidente da comissão, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), chega a Brasília pela manhã para fazer várias reuniões com Casa Civil, Ministério da Fazenda, senadora Leila Barros (PDT-DF), relatora da proposta, os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

 

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Ele também deve ouvir empresários. O setor do varejo, por exemplo, é contra o fim da taxa sob o argumento de concorrencia desleal com a invasão de importados, sobretudo, chineses.

— O relatório ainda não está fechado. Faremos uma série de reunião nesta segunda-feira — disse o deputado.

Segundo o parlamentar, a orientação do governo é manter o texto original da MP enviado pelo Executivo para conseguir aprovar a proposta. Caso, a MP não seja aprovada, perderá a validade em 08 de setembro e o tributo será mantido.

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