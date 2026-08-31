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BRASIL Comissão do Congresso analisa fim da taxa das blusinhas, mas texto final ainda depende de negociação Presidente do colegiado diz que orientação do governo é manter o texto original da MP enviado pelo Executivo para conseguir aprovar a proposta

Em meio à campanha eleitoral, o governo corre para aprovar nesta semana a medida provisória (MP) que acaba com a taxa das blusinhas” a cobrança de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50, no esforço concentrado do Congresso Nacional esta semana. A comissão formada por deputados e senadores para tratar do tema marcou a votação para esta segunda-feira a votação.

Após ser aprovado pela comissão, o texto precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado. Porém, o relatório a ser apreciado na comissão mista que analisa a proposta ainda depende de negociações.

O presidente da comissão, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), chega a Brasília pela manhã para fazer várias reuniões com Casa Civil, Ministério da Fazenda, senadora Leila Barros (PDT-DF), relatora da proposta, os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).





Ele também deve ouvir empresários. O setor do varejo, por exemplo, é contra o fim da taxa sob o argumento de concorrencia desleal com a invasão de importados, sobretudo, chineses.

— O relatório ainda não está fechado. Faremos uma série de reunião nesta segunda-feira — disse o deputado.

Segundo o parlamentar, a orientação do governo é manter o texto original da MP enviado pelo Executivo para conseguir aprovar a proposta. Caso, a MP não seja aprovada, perderá a validade em 08 de setembro e o tributo será mantido.

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