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BRASIL Comissão do Congresso aprova corte de R$ 2,1 bilhões em despesas do governo Relatório preliminar prevê remanejamento de recursos em meio às discussões sobre novo ajuste fiscal e às articulações pelo comando da Câmara e do Senado

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta quinta-feira o relatório preliminar do Orçamento de 2027, que prevê o corte de R$ 2,09 bilhões em despesas do Executivo para atender a emendas parlamentares. O montante corresponde a 0,78% das despesas discricionárias do governo.

Elaborado pelo relator do Orçamento, senador Eduardo Braga (MDB-AM), o parecer estabelece as regras para a distribuição dos recursos durante a tramitação da proposta no Congresso. A votação ocorre em meio às discussões sobre uma nova rodada de ajuste fiscal do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem a redução das verbas parlamentares entre as possibilidades em análise, embora ainda não haja uma definição sobre as medidas a serem adotadas.

Durante a sessão, Braga defendeu que o governo aproveite o momento para encaminhar ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que permita ampliar a capacidade de investimento do Executivo.

— Estamos diante de uma janela de oportunidade. É uma oportunidade única que o governo tem de encaminhar a este Congresso uma emenda constitucional que possa recuperar sua capacidade de investimento e que possa restabelecer as bases da macroeconomia — afirmou o senador.

O debate coincide com as articulações pelas presidências da Câmara e do Senado, cujas eleições ocorrerão em fevereiro, após a posse dos novos congressistas.





Para acomodar as indicações de emendas feitas pelos parlamentares, Braga propôs um corte linear que abrange investimentos, despesas de custeio e inversões financeiras, incluindo recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

“A fim de se obter recursos para o atendimento de emendas, propõe-se a realização de corte prévio linear nas programações discricionárias (RP 2 e RP 3) do Poder Executivo”, afirma Braga no parecer.

Dos R$ 2,09 bilhões, R$ 89,5 milhões serão utilizados para corrigir os valores das emendas de execução obrigatória. O restante será empregado no atendimento de indicações coletivas, como as de bancadas estaduais.

A proposta orçamentária encaminhada pelo Executivo para 2027 já prevê um aumento de 9,7% na reserva para emendas individuais e de bancada estadual em relação ao projeto apresentado para este ano, passando de R$ 40,8 bilhões para R$ 44,7 bilhões.

Com as correções previstas no parecer, serão R$ 28,58 bilhões para indicações individuais e R$ 16,27 bilhões para as de bancada estadual destinadas a órgãos do Executivo. Somados ao limite de cerca de R$ 12,7 bilhões para as emendas de comissão, os valores chegam a aproximadamente R$ 57,5 bilhões.

Diferentemente das duas primeiras modalidades, as emendas de comissão não são de execução obrigatória nem contam com uma reserva específica no projeto encaminhado pelo governo. Seu atendimento dependerá do remanejamento de outras dotações orçamentárias.

O peso das indicações parlamentares também se reflete no orçamento da Saúde. Dos cerca de R$ 272 bilhões previstos para ações e serviços públicos do setor em 2027, R$ 22,38 bilhões estão reservados para emendas individuais e de bancada estadual.

O parecer autoriza ainda os relatores setoriais a promover novos cancelamentos de despesas, respeitados os limites estabelecidos para cada área. Os cortes poderão chegar a R$ 400 milhões em cada uma de três áreas temáticas: Saúde; Cidades; e Infraestrutura, Minas e Energia. Para Educação e Cultura, o teto será de R$ 150 milhões.

Esses cancelamentos não representam necessariamente uma perda definitiva de recursos para os setores atingidos, uma vez que as dotações poderão ser recompostas por meio de emendas.

Durante a votação, Braga se comprometeu a restabelecer os valores originalmente previstos pelo governo caso os cortes atinjam programas essenciais para o cumprimento das metas sociais nas áreas de saúde e educação. O relator admitiu, inclusive, a possibilidade de ampliar essas verbas, a depender das demandas do Executivo.

— Muitas dessas emendas referiam-se a possíveis cancelamentos que poderão acontecer em programas que são essenciais para as metas sociais de saúde e educação do governo. Em caso que isso ocorra, fica o relator comprometido em restabelecer o valor proposto pelo PLOA e, havendo necessidade, até mesmo acrescer, segundo o que for estabelecido pelo próprio Poder Executivo — disse Braga.

O documento não estabelece um calendário de pagamento das verbas parlamentares em 2027. Os prazos de execução ainda poderão ser objeto de negociação durante a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O Orçamento ainda terá de passar pela análise dos relatores setoriais e pela votação do parecer final de Braga na CMO e no plenário do Congresso Nacional. A previsão é concluir a tramitação em 17 de dezembro, antes do recesso parlamentar.

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