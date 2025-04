A- A+

CONGRESSO NACIONAL Comissão do Congresso oficializa presidente e relator para o Orçamento de 2026 Colegiado analisa e aprova proposta do governo

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional oficializou nesta quinta-feira a nova composição do colegiado. Ao longo do ano de 2025, o presidente será o senador Efraim Filho (União-PB) e o relator do Orçamento de 2026 será o deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) será o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, que precisa ser aprovada antes da Lei Orçamentária Anual. A CMO é composta por 40 membros titulares, sendo 30 deputados e 10 senadores, com igual números de suplentes.

A sessão foi aberta pelo senador mais velho da CMO, Wellington Fagundes (PL-MT), que realizou a eleição para confirmação dos nomes da novo comando. O senador chamou atenção para o fato do governo federal ainda não ter sancionado o orçamento de 2025, aprovado no mês passado, atrasando a execução de programas e obras.

— O governo está submetendo municípios brasileiros à incerteza orçamentária. Saúde, educação, tudo é impactado quando o orçamento federal está atrasado. O governo tem o dever de garantir previsibilidade — afirmou.

