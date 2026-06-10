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SENADO

Comissão do Senado aprova aposentadoria especial para agentes de saúde que pode custar R$ 30 bi

Estimativa do Ministério da Previdência aponta para gastos adicionais de R$ 18,4 bi a municípios e R$ 10,8 bi a União ao longo de dez anos

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Comissão do Senado aprova aposentadoria especial para agentes de saúde que pode custar R$ 30 biComissão do Senado aprova aposentadoria especial para agentes de saúde que pode custar R$ 30 bi - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira o relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria aposentadoria especial para os agentes da saúde. Cálculos do Ministério da Previdência estimam que a proposta pode criar um rombo de quase R$ 30 bilhões em dez anos no regime de aposentadoria.

A PEC já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Agora, o texto segue para o plenário, onde vai precisar de 49 votos favoráveis entre 81 senadores em dois turnos de votação.

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