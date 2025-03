Comissão do Senado aprova convite para presidente da Previ explicar déficit de R$ 17 bi

A- A+

A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado aprovou nesta quinta-feira requerimento para que o presidente da Previ (fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil), João Fukunaga, compareça ao colegiado para dar explicações sobre o déficit registrado pela entidade em 2024.

O requerimento é de convite, ou seja, ele não é obrigado a comparecer.

Entre janeiro e novembro do ano passado, o plano de previdência mais antigo da entidade (plano 1), registrou resultado negativo de R$ 14 bilhões. No balanço do ano fechado, o déficit atingiu R$ 17,5 bilhões.

O requerimento foi apresentado pelo senador Sérgio Moro (União-PR), na forma de convite. Segundo o senador, o déficit é preocupante e pode resultar em prejuízo para os participantes.

O resultado da Previ em 2024 também está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Segundo a entidade, o déficit foi causado pelos investimentos da Previ em renda variável, sobretudo pelas ações da Vale.

