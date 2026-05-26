A- A+

BRB Comissão do Senado aprova convocação de presidente do BRB para falar sobre operações com Master Nelson Antônio de Souza havia alegado que iria ao colegiado após divulgação de demonstrações financeiras do banco, o que ainda não aconteceu

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira a convocação do presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, para prestar esclarecimentos sobre as operações realizadas com o Banco Master e seus impactos na saúde financeira da instituição.

Na sessão desta terça-feira, o presidente do colegiado, senador Renan Calheiros (MDB-AL), disse que o presidente do BRB havia comunicado que pretendia falar comparecer à CAE depois que o banco publicasse seus balanços financeiros.

Os documentos deveriam ter sido divulgados ao mercado pelo BRB até o dia 31 de março. No entanto, o banco estatal ainda não publicou as demonstrações financeiras de 2025.

— Ora, desde janeiro o BRB não publica balanço; então, nessa lógica ele não vem nunca depor na comissão — disse.

O pedido havia sido feito em abril pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Calheiros disse que a convocação é para a sessão da CAE do dia 2 de junho, na próxima terça.

Nelson de Souza assumiu a presidência do BRB em novembro de 2025, substituindo Paulo Henrique Costa. A mudança ocorreu após o afastamento de Paulo Henrique do cargo por determinação judicial. Ele foi preso pela Polícia Federal (PF) em abril.

Em petição ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça, o governo do Distrito Federal diz que há risco efetivo de "abalo ao sistema financeiro" caso não consiga acessar uma operação de crédito para salvar o BRB, que precisa fechar o buraco no balanço causado pelas operações com o Banco Master.

No documento, o governo de Celina Leão (PP) reclama da metodologia aplicada pelo Tesouro Nacional para negar aval da União para o empréstimo e diz que indicadores fiscais mais recentes indicam melhora da situação.

"A inviabilização tempestiva da operação de crédito destinada ao aporte prudencial possui potencial concreto de desencadear deterioração da percepção de solvência da instituição financeira, com repercussões diretas sobre sua capacidade operacional, sua liquidez e sua atuação no mercado de crédito local e nacional, produzindo risco efetivo de abalo ao sistema financeiro do País", diz o DF na petição.

No fim de março, o BRB divulgou fato relevante ao mercado alegando que a publicação das demonstrações financeiras da instituição foram adiadas "em razão da necessidade de conclusão” das investigações das autoridades,e “adequada avaliação, pela administração da companhia e pelo auditor independente, de seus potenciais impactos.

Veja também