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CVM Comissão do Senado aprova indicação de Otto Lobo para presidência da CVM por 19 votos a 4 Análise seguirá para o plenário do Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, por 19 votos a 4, a indicação de Otto Lobo para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM). A análise segue para o plenário do Senado, que dará a palavra final sobre o tema, o que pode acontecer ainda nesta quarta-feira.

Lula encaminhou há pouco mais de quatro meses, no dia 6 de janeiro, as indicações de Otto Lobo à presidência do CVM, e Igor Muniz para exercer o cargo de diretor da autarquia. A indicação de Igor Muniz foi aprovada por 19 votos a favor e 1 contra.

Atualmente, existem três vagas abertas na diretoria da CVM, mas apenas duas indicações foram feitas pelo Executivo.

Na sabatina desta quarta, Otto Lobo recebeu questionamentos dos senadores Eduardo Girão (Novo-CE), e Eduardo Braga (MDB-AM) sobre decisões do diretor que favoreceram o Banco Master em processos da CVM.

O caso mais questionado foi em relação a uma decisão em processo da Ambipar quando Otto Lobo era presidente interino do colegiado. Na época, Lobo decidiu barrar uma oferta pública de aquisição da companhia ligada ao grupo Master, indo contra a análise da área técnica do órgão. Como presidente do colegiado, ele usou o voto de qualidade, que fez com que seu voto valesse por dois.

Na sabatina, Otto Lobo se defendeu, e afirmou que tomou uma decisão técnica nos casos que envolveram o Banco Master.

— Não houve benefício ao Banco Master no caso Ambipar porque a lei muito clara, não se pode impor OPA contra o não controlador, e essa parte da decisão foi unânime. Então eu não consigo entender como eu e o diretor Acioli auxiliamos o fundo Master se essa parte da decisão foi unânime — afirmou.

A investigação da CVM apontou que o grupo Master, de Daniel Vorcaro teria agido em conluio com a Ambipar em uma operação para inflar os papeis da multinacional.

Os senadores também questionaram Otto Lobo sobre um eventual apoio do empresário Joesley Batista à sua indicação ao comando da autarquia, que foi negado pelo indicado de Lula.

— Sobre a questão de quem apoio ou não apoia, eu não posso responder essa pergunta, não tenho essas informações. O que eu posso dizer é que tudo que eu decidi lá foi técnico.

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