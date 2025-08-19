Ter, 19 de Agosto

ANÁLISE

Comissão do Senado aprova Octavio Pierant para vaga no Conselho Diretor da Anatel

A aprovação ocorreu por 21 votos a 1 e ainda precisa ser confirmada pelo plenário do Senado

Octavio Penna Pieranti ocupará vaga no Conselho Diretor da Agência Nacional de TelecomunicaçõesOctavio Penna Pieranti ocupará vaga no Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações - Foto: Abepec/Divulgação

A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou nesta terça-feira, 19, a indicação de Octavio Penna Pieranti para o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em vaga decorrente do término do mandato de Moisés Queiroz Moreira.

A aprovação ocorreu por 21 votos a 1 e ainda precisa ser confirmada pelo plenário do Senado, etapa considerada protocolar que pode ser cumprida ainda nesta terça.

Indicação atribuída ao PT, Pieranti é servidor de carreira da Anatel desde 2007, integrante da carreira de especialista em regulação.

Na Agência, atuou na superintendência de Relações com o Consumidor e, mais recentemente, como assessor da Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Pieranti possui pós-doutorado em Comunicação (UFRJ e UnB), doutorado em Direito (UnB) e em Administração (FGV), além de mestrado em Administração Pública (FGV). É graduado em Direito (IESB) e em Jornalismo (UFRJ). Confirmada a aprovação em plenário, terá mandato até 2028.

Com trajetória extensa no setor público, passou também pelo Ministério da Cultura, Ministério das Comunicações e Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Sua atuação concentrou-se em políticas públicas e regulação do setor de comunicações, com destaque para a área de radiodifusão comunitária.

