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Federal Reverse Comissão do Senado dos EUA aprova candidato de Trump para o Fed Sucessor de Jerome Powell, cujo mandato como chefe do banco central americano termina em 15 de maio, será confirmado em votação no plenário em data posterior

Uma comissão do Senado dos Estados Unidos aprovou, nesta quarta-feira (29), a nomeação de Kevin Warsh, indicado por Trump para a presidência do Federal Reserve, abrindo caminho para sua confirmação definitiva.

A votação votou nas linhas partidárias: todos os 13 senadores republicanos aprovaram a nomeação, enquanto todos os 11 democratas votaram contra.

O sucessor de Jerome Powell, cujo mandato como chefe do banco central americano termina em 15 de maio, será confirmado em votação no plenário em data posterior.

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