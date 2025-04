A- A+

Negócios Comissão do Senado pede informações ao Banco Central sobre compra do Master pelo BRB Transação foi anunciada na última sexta-feira e ainda depende de aval do BC e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou, nesta terça-feira, um requerimento que solicita ao Banco Central (BC) informações sobre a compra do Banco Master pelo BRB.

O senador Izalci Lucas (PL-DF) questiona ao presidente do BC, Gabriel Galípolo, “detalhes da operação de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, de maneira especial o percentual de ações ordinárias e preferenciais adquiridas e o novo desenho societário”.

As perguntas feitas foram:

BRB será o controlador pleno do Banco Master?

Qual será a posição do atual CEO do Banco Master a partir da aquisição pelo BRB?

Quais os critérios utilizados na segregação dos ativos do Banco Master?

Quais ativos do Banco Master estão sendo adquiridos pelo BRB e quais estão ficando de fora?

Quais os possíveis riscos, consequências e chances de que os “ativos de duvidosa qualidade ou ativos podres” do Banco Master contaminem o patrimônio e as demonstrações contáveis do BRB?

É verdadeira a afirmação do Valor Econômico de que os depósitos elegíveis do Master representam quase 50% da liquidez do FGC?

É normal, regular e recomendável que apenas uma instituição financeira, no caso, o Banco Master, “se aproprie” de quase metade dos recursos do FGC (Fundo Garantidor de Crédito), fundo destinado a proteger o patrimônio de investidores pessoa física com até R$ 250.000,00 por CPF?

O BRB pode pagar cerca de R$ 2 bilhões pelo Master em uma operação que vem sendo alvo de questionamentos no mercado.

A transação foi anunciada na última sexta-feira e ainda depende de aval do BC e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Na manhã desta terça-feira, Galípolo se reuniu com o controlador do Master, Daniel Vorcaro, para tratar da operação.

Ontem, Galípolo teve um encontro com o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o presidente do conselho de administração e sócio sênior do BTG, André Esteves, que já havia manifestado interesse em adquirir parte da operação do Master.

