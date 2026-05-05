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BANCO CENTRAL Comissão do Senado remarca audiência de Gabriel Galípolo para o dia 19 após ausência por mal-estar Legislação que presidente do Banco Central vá duas vezes ao ano prestar contas no colegiado

A ausência de Gabriel Galípolo na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, nesta terça-feira, levou o colegiado a reagendar a audiência com o presidente do Banco Central para o próximo dia 19 de maio.

O anúncio foi feito pelo presidente da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL).

— Comunico que o comparecimento do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a esta comissão foi reagendado para o dia 19 de maio — disse no início da sessão.

Segundo comunicado enviado à CAE, Galípolo não pôde comparecer por motivos de saúde. Ele chegou a ser medicado em um hospital na segunda-feira, após um mal-estar.

A ida do chefe do Banco Central ao Senado ocorre duas vezes por ano e é prevista na lei de autonomia da instituição, aprovada em 2021. Na audiência, ele deve apresentar relatórios sobre inflação e estabilidade financeira, uma prestação de contas formal que, na prática, costuma abrir espaço para embates políticos.

Desta vez, a expectativa entre senadores é de uma sessão mais tensa. Senadores da base do governo articulam uma cobrança direta sobre o caso do Banco Master e a atuação do seu antecessor, o ex-presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto.

A movimentação é uma resposta à participação de Galípolo na CPI do Crime Organizado, em abril, quando ele isentou o antecessor de responsabilidades no episódio.

Além do caso Master, também devem entrar na mira dos parlamentares os desdobramentos da última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que reduziu a taxa básica de juros para 14,5% ao ano.

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