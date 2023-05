A- A+

Visita Comissão Especial do Hidrogênio Verde chega nesta sexta-feira (19) a Pernambuco Colegiado de senadores vem conhecer de perto o TechHub, centro de testagem de projetos inovadores com foco no H2V, que fica no Complexo de Suape

A Comissão Especial do Hidrogênio Verde (CEHV) do Senado Federal, criada com a finalidade de ouvir empresas, gestores públicos e especialistas envolvidos na cadeia produtiva do novo combustível, chega na manhã desta sexta-feira (19) a Pernambuco.

A CEHV vem conhecer de perto o TechHub, centro de testagem de projetos inovadores com foco no combustível do futuro, no Complexo de Suape. Dos seis senadores que integram a comissão, três vêm ao Estado: Cid Gomes (PDT-CE), que preside o colegiado, Fernando Dueire (MDB-PE) e Marcos Pontes (PL-SP).

O TechHub, liderada pela CTG Brasil, uma das principais empresas de geração de energia limpa no país, em parceria com o Departamento Nacional do Senai, Senai Pernambuco e o Governo do Estado, concentra em Suape a implementação de projetos inovadores focados na produção, transporte, armazenamento e gestão de H2V.

Criado a partir da constatação que o H2V é uma inovação mundial, principalmente na descarbonização (eliminação do uso de fontes de energia que emitem carbono, de modo a reduzir a emissão de gases com efeito de estufa), o TechHub tem grande potencial de investimento, sustentabilidade e desenvolvimento da economia verde.

A comissão atua buscando suprir o Senado, o governo e a sociedade com informações atualizadas sobre o desenvolvimento do hidrogênio verde (H2V) no Brasil. A ideia inclui desenvolver políticas públicas para fomentar o ganho em escala dessa tecnologia de geração de energia limpa.

Opera, ainda, com agências reguladoras e ambientais para acompanhar os avanços na área, detectando gargalos e identificando inovações.

