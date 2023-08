A- A+

Medida Provisória Comissão Especial no Congresso aprova MP que altera portabilidade do vale-refeição Texto ainda precisa ser aprovado pelos plenários da Câmara e do Senado e prevê portabilidade a partir de 2025

A comissão especial responsável por analisar a medida provisória (MP) 1173, que trata dos vales refeição e alimentação, aprovou, nesta quarta-feira (9), o parecer do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR).

O texto amplia os prazos para que o governo regulamente a chamada portabilidade, que permite ao trabalhador escolher a bandeira do seu cartão, e a interoperatividade, que assegura aos estabelecimentos, supermercados, lanchonetes e restaurantes, usarem uma única maquininha para todos os cartões.

Os parlamentares atenderam pedido do governo, que terá dois novos prazos para regulamentar as duas medidas: para a interoperatividade, até 31 de maio de 2024, e para a portabilidade, até 31 de dezembro do mesmo ano. Se o governo cumprir todo o prazo, portanto, a portabilidade aconteceria a partir de 2025.

Além disso, a portabilidade precisará passar por negociações entre empregadores e trabalhadores, nos acordos e convenções coletivas.

A MP foi editada em 1º de maio deste ano, prazo final para que o atual governo implementasse as medidas aprovadas em 2022, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro aprovou mudanças no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Contudo, as alterações nesse mercado enfrentam resistências das grandes operadoras que cobram taxas das empresas e dos estabelecimentos comerciais. Como o serviço é verticalizado, elas têm mais força para impor preços e vender produtos. Segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados, o segmento fatura R$ 7,5 bilhões por só com tarifas.

O relatório ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Câmara e pelo Senado.

