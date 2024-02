A- A+

Tecnologia Comissão Federal de Comércio dos EUA quer punir empresas por uso de IA em falsificação de identidade Órgão se preocupa com facilidade que inteligência artificial proporciona para esquemas fraudulentos em que golpistas se passam por outra pessoa

A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC, pela sigla em inglês) decidiu implementar novas regras sobre falsificação de identidade, citando a crescente ameaça de golpes possibilitados pela inteligência artificial (IA) generativa.

A agência está fazendo uma consulta pública sobre uma proposta que tornaria as empresas responsáveis se elas "souberem ou tiverem motivos para saber" que sua tecnologia, incluindo ferramentas usadas para criar conteúdo gerado por IA, "está sendo usada para prejudicar os consumidores por meio de falsificação de identidade", de acordo com uma declaração da FTC nesta quinta-feira.

A FTC disse ainda que finalizou uma regra relativa à falsificação de identidade de empresas e do governo, como o uso de logotipos em e-mails fraudulentos ou o envio de e-mails de um endereço de órgãos oficiais.

De acordo com a regra, a comissão pode entrar com processos judiciais para que os golpistas devolvam o dinheiro obtido com esses golpes.

Flagelo turbinado

A FTC disse que as reclamações sobre fraudes de falsificação de identidade estavam aumentando e está preocupada com o fato de que a IA "ameaça turbinar esse flagelo".

"Os fraudadores estão usando ferramentas de IA para se passar por indivíduos com uma precisão assustadora e em uma escala muito maior", afirmou em nota a presidente da FTC, Lina Khan. Ela ressaltou que a clonagem de voz e outras ferramentas de inteligência artificial tornaram os golpes mais viáveis.

O rápido desenvolvimento da tecnologia de IA generativa, que pode gerar voz, vídeo ou texto em uma variedade de estilos, deslumbrou o Vale do Silício. Ao mesmo tempo, a tecnologia levantou preocupações sobre privacidade e segurança devido a sua capacidade de se passar por indivíduos, por exemplo, o presidente Joe Biden em uma ligação automática. O caso ocorreu durante as primárias de New Hampshire, em janeiro.

