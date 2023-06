A- A+

Estados Unidos Comissão federal de Comércio dos EUA tenta impedir acordo de US$ 69 bi da Microsoft com a Activision Agência americana deve acionar a gigante de tecnologia para bloquear a transação até que o tribunal interno da comissão tenha a chance de decidir sobre o negócio

A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC na sigla em inglês) deve acionar a Microsoft para impedir que a companhia conclua a aquisição da Activision Blizzard por US$ 69 bilhões, segundo uma pessoa a par do assunto.

A FTC planeja buscar uma ordem judicial bloqueando a transação até que o tribunal interno da agência tenha a chance de decidir sobre o negócio, de acordo com a fonte. Um julgamento perante o tribunal da agência está programado para começar em agosto.

A Microsoft ainda não se manifestou.

O acordo de US$ 69 bilhões enfrentou um duro escrutínio antitruste em ambos os lados do Atlântico. A Microsoft, que fabrica o console Xbox, obteve aprovação na União Europeia, mas a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA na sigla em inglês) decidiu em abril contra a aquisição, dizendo que títulos da Activision como Call of Duty reforçariam a vantagem da Microsoft sobre rivais no pequeno, mas crescente setor de jogos em nuvem. mercado.

A Microsoft está apelando da decisão da CMA, que é globalmente obrigatória.

O presidente e vice-presidente da Microsoft, Brad Smith, reuniu-se com o chanceler do Reino Unido, Jeremy Hunt, este mês para discutir o acordo. Quando a CMA vetou o acordo em abril, Smith disse que estava “muito desapontado” com a decisão, que ele disse ter abalado “a confiança das pessoas na tecnologia no Reino Unido”.

A FTC entrou com um processo para bloquear o acordo em dezembro em seu tribunal interno, argumentando que a aquisição prejudicaria a concorrência no mercado de videogames dos EUA. Essa reclamação da FTC não impediu a Microsoft de fechar o negócio, o que levou a FTC a pedir a um juiz federal que bloqueasse a transação.

O julgamento da agência está programado para começar em 2 de agosto, mas provavelmente não deve sair uma decisão até o final do ano.

O acordo de fusão da Microsoft e da Activision Blizzard expira em 18 de julho. Embora o acordo possa ser prorrogado, a Activision Blizzard tem a opção de sair com uma taxa de separação de US$ 3 bilhões.

