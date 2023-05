A- A+

Bolsa Família Comissão mista aprova relatório do Bolsa Família que facilita entrada de pessoas com deficiência Benefício de Prestação Continuada (BPC) poderá ser retirado da base de cálculo, o que aumentaria a porta de entrada no programa

A comissão mista do Congresso Nacional que avaliou a Medida Provisória do Bolsa Família aprovou o texto elaborado pelo relator, deputado Francisco Costa (PT-PI). A proposta, com modificações, foi aprovada em votação simbólica. O relatório segue agora para o plenário da Câmara dos Deputados.

Entre as mudanças, o texto permite que o governo retire o Benefício de Prestação Continuada (BPC) da base de cálculo de renda de possíveis beneficiários. Dessa forma, mais pessoas idosas ou com deficiência podem ter acesso ao programa de transferência.

A sugestão inicial foi do senador Alessandro Vieira (PSDB-RS). O destaque do parlamentar obrigava o governo a retirar o BPC da base de cálculo. Mas a base de governo argumentou que a ampliação imediata do número de beneficiários traria um impacto de até R$ 19 bilhões para os cofres públicos.

A saída encontrada em acordo foi deixar no texto a permissão para a medida, que poderá ser adotada em caso de aumento na receita do executivo.

— O governo precisa fazer uma programação de como cumprir a medida. A proposta é que o Executivo possa se comprometer, de forma gradativa, a tratar desse tema, autorizando o desconto de faixas percentuais do valor do BPC no cálculo de renda familiar de renda per capita mensal — disse o deputado Francisco Costa.

Outras modificações

O relatório do deputado Francisco Costa também acrescentou o pagamento de um bônus de R$ 50 para mulheres beneficiárias do programa que estejam em fase de amamentação do filho. O benefício será pago por até 6 meses. A MP original do governo previa o pagamento de bônus apenas para gestantes e crianças entre 7 e 18 anos.

O novo emprego de Paulo Guedes: ex-ministro deve se tornar sócio da Legend, gestora do mercado financeiro

Pescadores artesanais também poderão receber o Bolsa Família no período em que são proibidos de pescar.

O novo texto também prevê a retomada do empréstimo consignado para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), mas com um limite de até 30%. Para beneficiários do INSS, a margem para empréstimo consignado segue de 45%.

Veja também

Eletrobras Ministro da Casa Civil questiona baixo poder de decisão da União na Eletrobras