Comissão mista de Orçamento aprova reajuste a servidores e projeto vai a plenário

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou, nesta terça-feira (25), projeto que autoriza reajuste linear de 9% para os servidores públicos federais, a partir de junho. A expectativa é que a proposta seja aprovada pelo plenário da Casa nesta quarta-feira.

Negociado pela ministra de Gestão, Esther Dweck, com sindicatos da categoria em março, o aumento salarial para os servidores terá impacto de R$ 11,6 bilhões nas contas públicas neste ano. Os funcionários públicos estavam sem reajuste desde 2017. O último acordo de atualização salarial foi fechado ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2015, prevendo pagamento escalonado em 2016 e 2017.

A categoria também foi contemplada com reajuste de 43,6% no auxílio-alimentação a partir deste mês, o que vai representar ganho de R$ 200. Com isso, o auxílio subirá de R$ 458 para R$ 658.

Para a concessão do aumento no auxílio alimentação, o Ministério do Planejamento e Orçamento precisou fazer remanejamento de despesa de pessoal.

A ministra usou uma rede social para agradecer aos parlamentares a aprovação do projeto:

"A autorização para o reajuste foi aprovada pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Projeto agora segue a plenário. Agradeço a cada parlamentar", publicou.

