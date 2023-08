Comissária de bordo revela qual bebida nunca deve ser consumido em aviões; veja lista

A- A+

Uma comissária de bordo revelou qual é a bebida que nunca se deve consumir em aviões, mesmo que seja uma das poucas opções disponíveis. Com base em sua experiência, ela diz que algumas companhias aéreas não fornecem água aos passageiros para incentivá-los a comprar garrafas caras — e, para economizar, alguns preferem beber da torneira do banheiro. Isso é algo que não se deve fazer, nem em casos extremos.

Ao jornal “The Mirror”, Celina Bedding disse que os passageiros muitas vezes acreditam que os avisos nos banheiros, nos quais é indicado que não se deve beber a água da torneira, são falsos. Ela ressaltou, porém, que estudos mostram que “não é higiênico bebê-la”. Segundo ela, algumas pessoas “podem pensar que é apenas uma maneira de fazer com que uma bebida seja comprada, mas, na verdade, é pela saúde”.

Por outro lado, ela alertou para ter cuidado com a comida oferecida pelas comissárias de bordo, pois geralmente contém altas quantidades de sal e açúcar. Ela explicou que, quando uma pessoa está a milhares de pés de altitude, as papilas gustativas ficam adormecidas, então a equipe do avião costuma adicionar mais temperos para garantir que tenha bom sabor. Isso pode ser prejudicial para a saúde.

Em vez disso, ela sugeriu trazer a própria comida quando possível, algo mais adequado ao gosto pessoal e com a certeza de que é saudável para o corpo. De acordo com a comissária, é preferível “escolher uma salada”. Ela recomenda, também, beber “muita água antes, durante e após o voo para se manter hidratado”.





O que os passageiros não devem fazer

Outra comissária chamada Whytney disse ao “The Huffington Post” que ela sempre evita tomar café ou chá no avião devido à limpeza duvidosa do equipamento usado para prepará-los. Ela admitiu que não se sabe qual o nível de higiene foi aplicado, por isso nunca consome essas bebidas e incentiva os passageiros a fazerem o mesmo.

Além disso, ela ressaltou que algumas vezes a água da torneira é usada para prepará-las, o que não é muito higiênico. Da mesma forma, ela recomendou não pedir bebidas alcoólicas durante o voo, já que são as que mais causam desidratação. Além disso, o gelo que geralmente é colocado nessas bebidas pode ser feito com a mesma água da torneira que é recomendado evitar.

