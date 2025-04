Comissário da UE diz esperar finalizar acordo com Mercosul em breve

A- A+

O comissário de Economia e Indústria da União Europeia (UE), Valdis Dombrovskis, disse que espera finalizar acordo com o Mercosul em breve. "Não foi fácil alcançar acordo com Mercosul, negociações foram difíceis dos dois lados. Mas com a ascensão do governo Trump nos EUA, espero que nossas mentes possam se juntar para finalizá-lo em breve", afirmou o comissário, ao ser questionado em evento do Atlantic Council.

Dombrovskis defendeu que a previsibilidade da UE torna o bloco um "parceiro comercial confiável".

Ele também argumentou que o ambiente global incerto atual traz algumas oportunidades, incluindo a ampliação de acordos de livre comércio.

Além do Mercosul, o comissário citou negociações em andamento com outros países, incluindo a Índia.

Veja também