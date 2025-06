A- A+

negociações Comissário da UE diz que há "progresso" nas negociações comerciais com os EUA UE enfrenta a ameaça de tarifas de 50% sobre quase todas as suas exportações para os EUA quando o prazo estabelecido por Trump expira em 9 de julho

A União Europeia continua com as negociações comerciais intensas com os Estados Unidos antes do prazo para tarifas, estabelecido por Donald Trump para o dia 9 de julho, e está "fazendo progressos", de acordo com o Comissário de Economia da União Europeia, Valdis Dombrovskis.

— Nossa preferência é encontrar uma solução mutuamente aceitável e, de certa forma, deixar de lado essas tensões comerciais — afirmou Dombrovskis em uma coletiva após uma reunião dos ministros de Finanças da zona do euro, em Luxemburgo, nesta quinta-feira.

Ainda assim, ele alertou que a UE está "pronta para tomar medidas para proteger nossos interesses econômicos e nossos negócios, caso não consigamos encontrar essa solução."

Questionado se a UE está resignada com a manutenção de uma tarifa base de 10% por Trump, ele disse que as "tarifas recíprocas", como são chamadas, eram "suposições especulativas que não refletem o atual estado das negociações."

Ameaça de tarifas de 50% sobre as exportações

A UE enfrenta a ameaça de tarifas de 50% sobre quase todas as suas exportações para os Estados Unidos quando o prazo estabelecido por Trump expirar em 9 de julho.

O Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou que um acordo comercial com a UE provavelmente será um dos últimos a ser finalizado pelos EUA.

A UE aprovou tarifas sobre produtos dos EUA no valor de € 21 bilhões (US$ 24,1 bilhões) em resposta às tarifas de Trump sobre metais, que podem ser implementadas rapidamente.

As tarifas visam estados americanos politicamente sensíveis e incluem produtos como soja da Louisiana, estado de origem do presidente da Câmara, Mike Johnson, além de produtos agrícolas, aves e motocicletas.

O bloco também está preparando uma lista adicional de tarifas sobre produtos americanos no valor de € 95 bilhões em resposta às chamadas tarifas recíprocas de Trump e às tarifas sobre automóveis.

Essas tarifas atingiriam bens industriais, incluindo aeronaves da Boeing, carros fabricados nos EUA e bourbon.

