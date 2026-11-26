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União Europeia Comissário da UE rejeita nova proposta tarifária dos EUA e cobra cumprimento de acordo Maros Sefcovic entrará em contato diretamente com os responsáveis pelo comércio dos EUA na segunda-feira, 30, após o feriado americano de Ação de Graças

O comissário de Comércio da União Europeia (UE), Maros Sefcovic, afirmou nesta quinta-feira (26) que rejeita "fortemente" a nova proposta dos EUA sobre tarifas contra o bloco europeu e enfatizou a importância de respeitar a tarifa de 15% acordada com Washington no ano passado.

Sefcovic entrará em contato diretamente com os responsáveis pelo comércio dos EUA na segunda-feira, 30, após o feriado americano de Ação de Graças.

Na quarta-feira, 25, a UE já havia rejeitado "veementemente" a premissa do governo dos EUA de que a Europa seja "uma fonte de excesso de capacidade estrutural". Ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a Comissão Europeia, braço executivo do bloco, reforçou que "pelo contrário, a Europa está entre as regiões mais expostas a esse problema".

Para o bloco europeu, a proposta dos EUA prevê uma tarifa de 15%, descontadas as alíquotas de nação mais favorecida e as vigentes sob a Seção 301, com exceções. O porcentual poderá chegar a 20% caso as negociações e os compromissos existentes sejam considerados insatisfatórios.

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