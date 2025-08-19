Ter, 19 de Agosto

NEGÓCIOS

Comissários de bordo da Air Canada encerram greve após chegar a princípio de acordo

O sindicato desafiou uma ordem de um tribunal regulador para retornar ao trabalho no domingo

Air Canada retoma as operações após greve de funcionários Air Canada retoma as operações após greve de funcionários  - Foto: Peter Power/AFP

A greve dos comissários de bordo da Air Canada "terminou", anunciou nesta terça-feira (19) o sindicato do pessoal de voo, mencionando "um princípio de acordo" após uma noite de negociações com a companhia aérea, que confirmou a retomada progressiva de suas operações.

Cerca de 10 mil comissários de bordo haviam deixado seus postos após a meia-noite de sábado, o que provocou cancelamentos que afetaram cerca de meio milhão de pessoas.

O sindicato desafiou uma ordem de um tribunal regulador para retornar ao trabalho no domingo, o que obrigou a Air Canada a recuar em seus planos de restabelecer parcialmente o serviço.

No entanto, após retomar as conversas na noite de segunda-feira, o sindicato afirmou ter alcançado um possível acordo com a companhia aérea, que submeteria à consideração de seus membros.

"A greve terminou. Temos um acordo preliminar que apresentaremos a vocês", declarou a seção da Air Canada do Sindicato Canadense da Função Pública (Cupe) no Facebook nesta terça-feira.

"Somos obrigados a informar aos nossos filiados que devemos colaborar plenamente com a retomada das operações", acrescentou o texto.

A Air Canada destacou em outro comunicado que "reiniciará gradualmente suas operações" após alcançar um "acordo mediado" com o Cupe.

A companhia indicou que os primeiros voos estavam programados para a noite desta terça-feira, mas alertou que o serviço completo poderia não ser restabelecido antes de sete a dez dias.

"Reiniciar uma grande companhia aérea como a Air Canada é uma tarefa complexa. O restabelecimento total pode levar uma semana ou mais, por isso pedimos paciência e compreensão aos nossos clientes nos próximos dias", declarou o presidente da Air Canada, Michael Rousseau.

O vice-presidente de Comunicações da Air Canada, Christophe Hennebelle, disse que os passageiros enfrentarão "um pouco de dificuldade nos próximos dias".

"Nossas aeronaves e nossa tripulação estão fora de posição", disse Hennebelle.

Viagens interrompidas
A Air Canada, que voa diretamente para 180 destinos nacionais e internacionais, disse que a greve causou cancelamentos de voos que afetaram cerca de 500 mil pessoas.

Durante o fim de semana, a ministra federal do Trabalho, Patty Hajdu, invocou uma disposição legal para interromper a greve e forçar as partes a chegarem a um acordo vinculativo.

Após a ordem da ministra, o Conselho de Relações Industriais do Canadá (CIRB, na sigla em inglês) ordenou que os trabalhadores retornassem aos seus postos no domingo.

No entanto, o sindicato disse que não cumpriria a ordem, o que obrigou a companhia aérea a recuar em seus planos de restaurar parcialmente o serviço aéreo.

Na terça-feira, a companhia aérea informou aos seus clientes que previa que as interrupções continuariam e pediu aos passageiros que fossem ao aeroporto apenas se seu voo estivesse marcado como operacional.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse a repórteres na segunda-feira que era "decepcionante" que oito meses de negociações entre a companhia aérea e o sindicato não tivessem resultado em um acordo.

