Comitê da Petrobras inicia nesta terça análise da indicação de Magda Chambriard para a presidência

A- A+

A indicação, pelo presidente Lula, do nome de Magda Chambriard para a presidência da Petrobras começa a ser analisada nesta terça-feira pelo Comitê de Pessoas (Cope) da estatal, que deverá dar um parecer para subsidiar a decisão do Conselho de Administração.

O nome de Magda, ex-diretora geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e ex-funcionária da estatal, já passou pela análise das áreas de integridade e de recursos humanos da estatal. Ela foi indicada para comandar a empresa no lugar de Jean Paul Prates, após ele ser demitido por Lula na semana passada.

Posse acelerada

Está prevista também reunião do Conselho de Administração da Petrobras na próxima sexta-feira, quando deve ser aprovado o nome de Magda para presidente e integrante do colegiado da estatal. É uma das iniciativas do governo, acionista majoritário da estatal, para acelerar os trâmites para concretizar a posse dela.

Assim, Magda poderá tomar posse como a nova presidente da companhia a partir de sexta, segundo fontes. Assim como ocorreu no ano passado, quando Prates assumiu a estatal, a Petrobras informou que não será necessário fazer uma nova assembleia geral de acionistas para validar a escolha de Magda.

Dentro da Petrobras e do governo, a expectativa é que a indicação de Magda seja aprovada. Segundo fontes, as áreas de integridade e de recursos humanos apontaram que ela está apta ao cargo. Nas discussões internas apenas a recomendação que ela encerre as atividades de sua consultoria, mas isso não é visto como um impasse.





Fontes lembraram ainda que Magda deverá substituir diretores e gerentes responsáveis por aprovar licitações e obras com o objetivo de trazer mais celeridades aos empreendimentos, uma das principais queixas de Lula em relação à gestão de Prates.

O Cope é formado por cinco pessoas, sendo dois membros do Conselho de Administração: Marcelo Gasparino, que representa os minoritários, e Renato Galuppo, representante da União. Há ainda três membros externos, como Maurício Renato de Souza, chefe de gabinete do ministro Alexandre Silveira na pasta de Minas e Energia (MME), Arthur Cerqueira Valério, ex-consultor Jurídico do MME, e Fábio Veras de Souza, ex-presidente do Conselho de Tecnologia e Inovação da Fiemg.

Veja também

CHUVAS NO RS Na produção de frutas do RS, o maior impacto das chuvas ainda está por vir, dizem produtores