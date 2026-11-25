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FORMAÇÃO Cômite de Cultura em Pernambuco promove cursos de capacitação cultural no Sertão do Pajéu e na RMR São 200 vagas dividadas em quatro formações gratuitas

O Comitê de Cultura em Pernambuco oferece 200 vagas divididas em quatro cursos gratuitos de capacitação cultural, com incentivo do Ministério da Cultura (MinC) e do governo federal. Iniciada na terça-feira (24), as formações seguem nesta quarta-feira (25) e se estendem até o domingo (29).

Ministradas no Sertão do Pajeú e na Região Metropolitana do Recife (RMR), possuem o objetivo de ampliar as oportunidades de qualificação profissional, garantindo certificado de participação ao fim. Com 50 vagas cada, as incrições deverão ser feitas previamente pelo perfil das redes sociais do cômite.

O pesquisador, ator e produtor cultural Karl Marx Santos Souza conduz a formação “Futuro, juventude e tecnologia”, no Quintal do Museu do Cangaço, em Serra Talhada. O encontro, que será realizado de 14h às 18h, também contará com apresentação do Grupo de Xaxado Gilvan Santos, em Serra Talhada.

Na quinta-feira (26), das 14h às 18h, a Associação de Moradores da Várzea, no Recife, recebe o curso “Traga o projeto – formação de projeto cultural para captação e aprovação em editais”. A atividade será ministrada pelo historiador, gestor e produtor cultural Marcelo Renan. Os participantes terão acesso a orientações sobre interpretação de editais, elaboração de portfólios, captação de recursos, execução e prestação de contas de projetos culturais.

No Cabo de Santo Agostinho, a programação acontecerá no sábado (28), das 13h às 17h, na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Senador F. Pessoa de Queiroz, no bairro da Cohab. Com o tema “Como minha arte se transforma em renda – profissionalização no setor da arte e cultura”, a formação abordará as possibilidades de transformar o fazer artístico em fonte de trabalho e renda, ministrada pelo jornalista Salatiel Cícero. A atividade integra o evento “Conscientiza BDE – Edição Especial Consciência Negra”, em parceria com a ATC Beatriz Souza.

Em Olinda, no domingo (29), das 14h às 18h, será conduzido o curso “A dança dos orixás sob o olhar artístico”, no mercado Eufrásio Barbosa. A formação reúne o produtor e diretor artístico Jorge Feó, o bailarino e coreógrafo Washington San’s e a bailarina e afroempreendedora Milla Andrade, artistas com trajetórias ligadas à cultura popular e às tradições de matriz africana.

*Com informações da assessoria de imprensa

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