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Sudene Comitê técnico avalia mudanças no FNE e propostas avançam para decisão da Sudene Medidas incluem carência no FNE P-FIES e financiamento de seguro nas operações de crédito

O Comitê Técnico do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) analisou, nesta terça-feira (17), três propostas que alteram regras de operação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), principal instrumento de crédito da região. Os temas seguem para análise e votação do Conselho Deliberativo da autarquia.

O superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, informou que a reunião do colegiado deve ocorrer no dia 1º de abril, a depender da agenda dos conselheiros.

“As mudanças discutidas contribuem para tornar a aplicação do fundo mais eficiente, fortalecendo seu papel como principal instrumento de financiamento na região Nordeste”, afirmou.

As propostas foram apresentadas pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB), responsável pela operacionalização do FNE, e tratam de ajustes nas condições de financiamento e nas regras das operações.

Uma das medidas prevê mudanças no FNE P-FIES, programa de financiamento estudantil com recursos do fundo. A proposta inclui um período de carência de até 18 meses após a conclusão do curso e redefine o prazo máximo de pagamento. O financiamento poderá continuar chegando a até três vezes a duração do curso, mas passará a ter limite de 15 anos.

Segundo o Banco do Nordeste, a mudança acompanha a dinâmica do crédito estudantil, considerando que a capacidade de pagamento tende a se consolidar após a entrada do beneficiário no mercado de trabalho. A expectativa é reduzir a inadimplência e dar mais estabilidade à carteira.

Outra proposta prevê a possibilidade de financiar o seguro prestamista nas operações com recursos do FNE. Nesse caso, o valor do prêmio poderá ser incluído no montante financiado, especialmente em operações de investimento.

De acordo com o banco, a medida busca reduzir riscos nas operações. O seguro prestamista cobre situações como morte ou invalidez permanente do responsável pelo empreendimento, evitando impactos na continuidade do negócio e no pagamento do financiamento.

A terceira proposta trata da inclusão do financiamento ao transporte dutoviário no âmbito do FNE-Proinfra. A medida pode ampliar a logística regional e a integração econômica do Nordeste.

Após a análise do Comitê Técnico, as propostas seguem para o Conselho Deliberativo da Sudene, responsável por definir diretrizes e aprovar mudanças nos instrumentos de financiamento regional. O colegiado reúne representantes do governo federal, dos estados da área de atuação da Sudene e de instituições regionais.

Participaram da reunião representantes dos ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional, da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, além de integrantes dos governos da Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Paraíba, Espírito Santo, Piauí, Sergipe e Ceará. Também estiveram presentes representantes das confederações.

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