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Infraestrutura Comitiva da Sudene acompanha avanço das obras da Transnordestina no Ceará Visita técnica percorre trechos estratégicos e reforça papel da autarquia no projeto

Uma comitiva da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) realizou uma visita técnica a trechos estratégicos da Ferrovia Transnordestina no Ceará, com o objetivo de acompanhar o andamento das obras e avaliar o progresso do empreendimento. A agenda incluiu inspeções presenciais nos lotes MVP 05, em Senador Pompeu, e MVP 11, em Caucaia, além de sobrevoos por áreas em execução em municípios como Quixeramobim, Quixadá, Itapiúna, Aracoiaba e Maranguape.

Com cerca de 1,2 mil quilômetros de extensão, a ferrovia foi projetada para ligar o interior do Nordeste a portos estratégicos da região, com potencial para reduzir custos logísticos, aumentar a competitividade da produção e impulsionar setores como agronegócio, mineração e indústria.

Durante a visita, técnicos acompanharam o avanço físico das obras, verificaram frentes de serviço e avaliaram o estágio de execução de etapas como terraplenagem, estruturas e implantação da via permanente. Os sobrevoos permitiram uma visão mais ampla da integração entre os trechos e dos desafios logísticos ainda existentes.

Representando o superintendente da Sudene, o diretor de Promoção do Desenvolvimento Sustentável, José Farias, destacou o papel da autarquia no projeto. Segundo ele, a atuação envolve financiamento, participação societária e acompanhamento técnico, com foco em garantir alinhamento com as estratégias de desenvolvimento regional.

A Sudene participa da viabilização da ferrovia por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), principal instrumento de financiamento de longo prazo para grandes obras na região. A previsão é de que sejam aplicados R$ 7,4 bilhões no projeto até 2027, dos quais R$ 6,5 bilhões já foram liberados, incluindo recursos do antigo Finor. A autarquia também integra a governança do empreendimento como acionista da Transnordestina Logística S.A. (TLSA), responsável pela execução das obras.

De acordo com a concessionária, cerca de 81% da ferrovia já foi concluída, restando aproximadamente 326 quilômetros. Um trecho de 580 quilômetros já está finalizado e em fase de comissionamento, com transporte experimental de cargas como grãos, sorgo e calcário.

Considerada estratégica para a reconfiguração da logística no Nordeste, a Transnordestina é vista como um corredor capaz de conectar áreas produtoras do semiárido aos portos de exportação, reduzindo a dependência do transporte

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