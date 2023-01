A- A+

Crise bilionária Como a crise na Americanas afetou dinheiro de clientes do Nubank? Entenda Maior fundo de renda fixa do Brasil revoltou investidores na última sexta-feira ao registrar rentabilidade negativa

Na esteira dos efeitos da descoberta de um rombo de R$ 20 bilhões na Americanas, o episódio afetou, entre outros fundos, o Nu Reserva Imediata - o maior fundo de renda fixa do Brasil.

O veículo, que conta com 1,3 milhão de cotistas, revoltou investidores na última sexta-feira, dia 13, ao registrar rentabilidade negativa. Mas como a crise na Americanas pôde afetar o dinheiro de clientes do Nubank? Entenda:

O que é o fundo de renda fixa 'Nu Reserva Imediata'?

Com investimento a partir de R$ 1, o fundo de renda fixa do Nubank se diz indicado a “quem quer construir uma reserva de emergência com segurança e também não abre mão de um retorno melhor do que o da poupança e da taxa CDI no longo prazo.”

No entanto, para obter uma rentabilidade maior do que a do CDI (índice de referência desses fundos), o fundo expõe mais de 20% da carteira a títulos corporativos, que são títulos de dívida emitidos pelas empresas negociados no mercado.

Por que o rendimento do fundo foi negativo?

Até então, o veículo vinha apresentando ganho equivalente a 109% do CDI, taxa de referência para aplicações de baixíssimo risco. Ainda assim, não está imune a quedas. Em seu blog, o Nubank afirma que o valor aplicado no Nu Reserva Imediata pode variar para cima ou para baixo por conta da diversificação dos seus investimentos em renda fixa.

Com uma parcela de 0,97% da aplicação do fundo em debêntures das Americanas, segundo a Economatica, a crise enfrentada pela varejista consequentemente afetou a rentabilidade do fundo.

Conforme apuração da coluna Capital, o Nu Reserva Imediata tinha praticamente 1% do seu patrimônio alocado em duas debêntures da Americanas (LAMEA7 e LAMEA4). Assim, o fundo foi penalizado.

O que diz o Nubank

Ao Valor Econômico, o Nubank afirmou que a Nu Asset Management, sua gestora de fundos de investimentos, esclareceu que o fundo de renda fixa “Nu Reserva Imediata” possui estratégia desenhada para ser uma opção de baixo risco e altíssima liquidez, e busca performance acima do CDI ao longo do tempo.

"O Nu Reserva Imediata é um fundo de renda fixa com grau de investimento, possui rentabilidade nominal positiva de 2,72% nos últimos 90 dias, e segue trajetória de rentabilidade de longo prazo, apoiada pela diversificação de investimentos".

Segundo o Nubank, assim como dezenas de fundos no mercado com o mesmo perfil, o Nu Reserva Imediata também investe em ativos de crédito privado, dentro de um limite regulatório. "A pequena parcela de investimento em debêntures das Lojas Americanas, historicamente avaliada como 'triplo A' por diferentes casas de rating, já foi revista pela Nu Asset.

Veja também

Federação das Indústrias Por que Josué Gomes foi destituído do comando da Fiesp? Entenda