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desenrola brasil Como acessar o Desenrola Brasil 2.0? Veja como aderir pelo seu banco Como acessar o Desenrola Brasil 2.0? Veja como aderir pelo seu banco

O Desenrola Brasil 2.0 chegou com uma mudança importante em relação à edição de 2023: desta vez, não é preciso acessar nenhuma plataforma separada. A renegociação é feita diretamente no banco em que você tem a dívida — pelo aplicativo, site ou agência. Nubank, Itaú, Bradesco, Caixa, Santander e Banco do Brasil devem disponibilizar o acesso pelos seus canais oficiais.

De acordo com ministro da Fazenda, Dario Durigan, o desconto médio será de 65% da dívida.

Como acessar o Desenrola Brasil 2.0?

Ao contrário do Desenrola de 2023, em que os clientes tinham que acessar uma plataforma, as renegociações serão feitas no banco em que os clientes têm dívidas. Para entrar no Desenrola, as pessoas devem procurar os canais oficiais dos bancos.

Como as renegociações são feitas diretamente nas instituições financeiras, cada banco disponibilizará o acesso pelo seu próprio canal — aplicativo, site ou agência. Procure o canal oficial do banco onde você tem a dívida.

Desenrola Brasil 2.0 já está ativo? Quando começa?

Sim. O programa começa nesta terça-feira, 5 de maio.

Como funciona o Desenrola Brasil 2.0?

O programa oferece crédito novo para pagar, com descontos, dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos, com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC).

A dívida renegociada terá:

Descontos entre 30 a 90%;

Taxa de juro máxima de 1,99% ao mês;

Até 48 meses de prazo;

Prazo de até 35 dias para pagamento da primeira parcela;

Limite da nova dívida (após descontos) até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira;

Garantia do FGO.

Para entrarem no Desenrola, as pessoas devem procurar os canais oficiais dos bancos.

Quem pode participar do Desenrola Brasil 2.0?

Brasileiros com renda até 5 salários-mínimos (R$ 8.105).

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