CONCURSO Como calcular a nota do CNU? Entenda a NFP, nota final ponderada, do Concurso Nacional Unificado Governo divulgou nesta terça-feira o gabarito das provas. Cálculos são diferentes, a depender do órgão e da área de atuação

Os candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) já podem consultar o gabarito oficial das provas objetivas realizadas no último domingo. Mas como é calculada a pontuação dos candidatos? Como é a Nota Final Ponderada (NFP), critério usado para a classificação?

São 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos, em oito blocos temáticos. E, para cada cargo, há pesos diferentes para as provas. Assim, a nota final ponderada, ou NFP tem uma regra específica de acordo com a vaga pretendida pelo candidato.

Em alguns casos, tanto para os cargos de nível médio como para os de nível superior, há prova de títulos, o que muda o peso dos testes de conhecimentos específicos e de conhecimentos gerais na nota final.





E, no caso das vagas que exigem nível superior (blocos de 1 a 7), há ainda os eixos temáticos dentro da prova de conhecimentos específicos. Num mesmo bloco, dependendo do cargo pretendido, cada eixo temático ganha uma ponderação diferente.

Entenda, abaixo, como vai funcionar.

Blocos de 1 a 7

Para os cargos de nível superior, a nota final ponderada (NFP) será a seguinte soma:

Nota da prova de conhecimentos gerais+ Nota da prova conhecimentos específicos + Nota da prova de discursiva + Nota da prova de títulos (quando houver).

As provas objetivas são as 20 questões de Conhecimentos Gerais do exame pela manhã e as 50 questões de Conhecimentos Específicos a do turno da tarde.

Peso dos eixos temáticos

Em cada um dos 7 blocos do concurso, há cinco eixos temáticos com diferentes áreas de estudo que têm peso diferente, de acordo com o cargo, na prova de Conhecimentos Específicos.

Por exemplo, no Bloco 4 - Trabalho e Saúde do Servidor, os cinco eixos temáticos são: 1) gestão governamental; 2) políticas públicas; 3) sociologia e psicologia; 4) segurança e saúde do trabalhador; e 5) direito do trabalho.

Para o cargo de auditor-fiscal do trabalho, lotado no Ministério do Trabalho, um dos com maior número de inscritos, as questões dos eixos 4 e 5, ou seja, segurança e saúde do trabalhador e direito do trabalho, têm peso maior.

Neste mesmo bloco 4, para o cargo de analista técnico de políticas sociais, lotado no Ministério da Gestão, também muito procurado pelos candidatos, o eixo temático 1 (gestão governamental), tem peso muito maior.

Assim, a nota final da prova de conhecimentos específicos será feita a partir da soma dos acertos em cada eixo multiplicado pelo peso deste eixo.

O candidato poderá consultar, em detalhes, o peso de cada eixo temático para a sua vaga pretendida no Anexo V de cada edital.

Notas de corte

Para aprovação, o candidato precisa alcançar ao menos 40% dos pontos das provas objetivas - somando os acertos nas questões de conhecimento geral e os acertos, com o peso ponderado, nas questões específicas.

Além disso, não pode tirar zero na prova discursiva.

Prova de títulos

Dependendo se o cargo tem prova de títulos e do peso deste critério, a regra para nota final muda. A prova de títulos experiência prévia e cursos e qualificações, pós-graduações, mestrado, doutorado, etc.,

Funciona assim

Vagas que não têm prova de títulos

Prova de conhecimentos gerais: peso de 25%

Prova de conhecimentos específicos: peso de 55%

Prova discursiva: peso de 20%

Vagas com a prova de títulos valendo 5% do total

Prova de conhecimentos gerais: peso de 25%

Prova de conhecimentos específicos: peso de 50%

Prova discursiva: peso de 20%

Prova de títulos: 5%

Vagas com a prova de títulos valendo 10% do total

Prova de conhecimentos gerais: peso de 20%

Prova de conhecimentos específicos: peso de 50%

Prova discursiva: peso de 20%

Prova de títulos: 10%

Bloco 8 - Nível Intermediário

No bloco 8, que oferece 692 vagas para 8 cargos, a aprovação exige que o candidato obtenha no mínimo 30% do total de pontos das provas objetivas (ou acerte ao menos 18 das 60 questões), além de não tirar nota zero na redação.

No turno da manhã, os candidatos responderam 15 questões objetivas, de múltipla escolha, sobre Língua Portuguesa. E terão que fazer uma Redação.

No período da tarde, os candidatos responderam mais 40 questões objetivas sobre sobre Matemática, Noções de Direito e Realidade Brasileira. Terão de marcar as opções A, B, C, D ou E, sendo uma única resposta correta.

Neste bloco, a nota final ponderada (NFP) será a soma da pontuação nas provas objetivas e da nota da redação. Os pesos serão diferentes no caso dos cargos que oferecem prova de títulos - é considerado "título", por exemplo, experiência prévia em órgão público ou empresa privada da mesma área de atuação pretendida. Entenda o peso de cada prova:

Vagas que não têm prova de títulos

Provas objetivas (as 20 questões da manhã e as 40 da tarde, lembrando que o candidato precisa acertar ao menos 18 das 60 perguntas): peso de 80%

Redação: peso de 20% (o candidato não pode tirar zero nesta prova)

Vagas que têm prova de títulos

Provas objetivas (as 20 questões da manhã e as 40 da tarde, lembrando que o candidato precisa acertar ao menos 18 das 60 perguntas): peso de 70%

Redação: peso de 20% (o candidato não pode tirar zero nesta prova)

Títulos: peso de 10%

