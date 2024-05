A- A+

FUNDO DE GARANTIA Como conseguir sacar FGTS Calamidade pública no RS? Veja quem pode resgatar Valor do saque será o saldo disponível na conta na data da solicitação, limitado à quantia de R$ 6.220. Caixa tem lista de municípios em que trabalhadores poderão fazer o resgate

O governo anunciou nesta terça-feira (7) que os trabalhadores dos municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes terão direito a sacar o FGTS Calamidade, podendo retirar até R$ 6.220 por conta vinculada, desde que não tenham feito outro saque do tipo nos últimos 12 meses.

Essa modalidade dá ao trabalhador o direito a sacar o saldo da conta do FGTS por necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural que tenha atingido a sua área de residência. O valor só é liberado quando a situação de emergência ou o estado de calamidade pública tiver sido decretado pelo governo.

Veja a seguir como solicitar o saque:

Faça o download gratuito do app FGTS e insira as informações de cadastro;

Vá na opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou vá no menu inferior “Saques” e selecione “Solicitar saque”;

Clique em “Calamidade pública”;

Informe o nome do município;

Selecione o tipo de comprovante de endereço e digite o CEP e o número da residência;

Encaminhe os seguintes documentos: foto de documento de identidade, comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação decalamidade;

Selecione a opção para creditar o valor em conta da Caixa ou de outro banco e envie a solicitação.

Documentação necessária:

Carteira de Identidade — também são aceitos carteira de habilitação e passaporte- — sendo necessário o envio frente e verso do documento;

Selfie com o mesmo documento de identificação aparecendo na foto;

Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água, telefone, gás, fatura de internet e/ou TV, fatura de cartão de crédito, entre outros) emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;

Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a).

Veja as cidades habilitadas no RS e o prazo para solicitar o saque:

O país tem atualmente 52 cidades que podem utilizar o saque calamidade do FGTS. Entre elas, 15 são do Rio Grande do Sul. Confira a seguir até quando é possível realizar a retirada em cada município:

Alpestre (21/05/2024)

Canoas (20/05/2024)

Colinas (30/05/2024)

Cruz Alta (21/05/2024)

Gravatai (13/06/2024)

Nonoai (21/05/2024)

Rolante (09/05/2024)

Roque Gonzales (19/05/2024)

Santa Maria (06/06/2024)

Santo Ângelo (06/06/2024)

São Leopoldo (21/05/2024)

São Nicolau (21/05/2024)

Tabai (13/06/2024)

Tenente Portela (21/05/2024)

Venâncio Aires (04/06/2024)

Algumas cidades já estavam com o saque calamidade disponível antes do início das atuais enchentes do estado, como o caso de Chiapetta, Ijuí, Pareci Novo e Três Coroas, cujo prazo se encerrou nesta terça.

