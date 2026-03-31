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Como declarar imóveis no Imposto de Renda

Devem declarar em 2026 os contribuintes que, em 31 de dezembro de 2025, possuíam bens, incluindo imóveis, superiores a R$ 800 mil

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Compra de imóveis ainda gera dúvidas sobre como declarar à Receita FederalCompra de imóveis ainda gera dúvidas sobre como declarar à Receita Federal - Foto: Arte/Agência Brasil

A compra de um imóvel continua sendo um dos principais objetivos financeiros dos brasileiros, seja para sair do aluguel, ampliar o patrimônio ou investir. No entanto, na hora de prestar contas ao Fisco, surgem dúvidas sobre como declarar corretamente casas, apartamentos, terrenos e imóveis no exterior na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026, ano-calendário 2025.

Segundo o diretor executivo da Confirp Contabilidade, Richard Domingos, a atenção deve ser redobrada, pois a Receita Federal utiliza as informações para acompanhar a evolução patrimonial do contribuinte.

“Imóvel é um dos principais pontos de cruzamento de dados da Receita. Cartórios, instituições financeiras e imobiliárias prestam informações. Se houver divergência entre o que foi declarado e o que consta nas bases oficiais, o risco de cair em malha fina é grande”, alerta.

Declaração obrigatória
A posse de imóvel não obriga, por si só, a entrega da declaração. Contudo, está obrigado a declarar em 2026 o contribuinte que, em 31 de dezembro de 2025, possuía bens e direitos, incluindo imóveis, superiores a R$ 800 mil. Além disso, também devem declarar aqueles que se enquadram em outros critérios de obrigatoriedade, como:

“Mesmo que o imóvel tenha valor inferior a R$ 800 mil, se a pessoa estiver obrigada por renda ou outro critério, precisa informar o bem normalmente na ficha ‘Bens e Direitos’”, explica Richard Domingos.

Como declarar
A declaração deve ser feita na ficha “Bens e Direitos”, dentro do Grupo 01 – Bens Imóveis, selecionando o código correspondente:

No campo “Discriminação”, é preciso detalhar:

“O contribuinte não deve declarar o valor de mercado do imóvel, mas sim o custo de aquisição. A Receita acompanha a evolução patrimonial pelo valor efetivamente pago”, diz o diretor da Confirp.

Imóvel quitado ou financiado
Se o imóvel já estava quitado até 31/12/2024, os campos “Situação em 31/12/2024” e “Situação em 31/12/2025” devem permanecer com o mesmo valor. Se o imóvel estiver financiado, deve-se declarar apenas o valor efetivamente pago até cada ano-base, incluindo entrada e parcelas quitadas, e atualizar o saldo anualmente.

“No financiamento, não se informa o valor total do contrato, apenas o que foi efetivamente desembolsado até 31 de dezembro de cada ano”, explica Richard Domingos.

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Compra e venda
Tanto a compra quanto a venda devem ser declaradas. No caso de venda com lucro, é necessário apurar o ganho de capital por meio do programa específico da Receita (GCAP) e importar as informações para a declaração.

“Quem vende imóvel precisa ficar atento ao prazo de recolhimento do imposto sobre ganho de capital, que é até o último dia útil do mês seguinte à venda. Muitos esquecem e acabam pagando multa e juros”, alerta.

Rendimentos
Quem recebeu aluguéis de pessoa física deve informar os valores na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física/Exterior”, recolhendo mensalmente o Carnê-Leão quando aplicável.

“Rendimentos de locação são frequentemente cruzados com informações das imobiliárias e também com dados bancários. A omissão é facilmente identificada”, afirma.

Casos específicos 

Evolução patrimonial 
Para Richard Domingos, o principal cuidado é garantir coerência entre renda e crescimento do patrimônio.

“A Receita monitora a compatibilidade entre o que a pessoa ganha e o que ela acumula. Se alguém declara renda baixa e adquire imóveis de alto valor, isso naturalmente acende um alerta”, explica.

Ele reforça que guardar escritura, contrato, comprovantes de pagamento e documentos do financiamento é essencial por, no mínimo, cinco anos. “Organização é a palavra-chave. Declarar corretamente o imóvel evita dor de cabeça futura e reduz significativamente o risco de questionamentos da Receita Federal”, conclui.

*Com informações da assessoria

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