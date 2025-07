Como desativar a IA da Meta do WhatsApp, e por que isso é importante

A- A+

A integração da inteligência artificial (IA) da Meta – conhecida como Meta AI – ao WhatsApp provocou diversas reações entre os usuários. Enquanto alguns aproveitam seus recursos para obter respostas rápidas e gerar conteúdo, outros buscam formas de reduzir sua presença no aplicativo. A controvérsia gira em torno da utilidade percebida, da confiança na plataforma e das preocupações com a segurança dos dados.

Por que desativar a Meta AI no WhatsApp?

As razões para desativar ou minimizar a presença da Meta AI no WhatsApp são variadas. Alguns usuários se preocupam com uma possível invasão de privacidade, apesar das garantias oferecidas pela Meta. Outros simplesmente consideram a função desnecessária e preferem uma versão mais simples do aplicativo.

A possibilidade de erros nas respostas geradas pela IA também influencia a decisão de alguns usuários. Em resumo, muitos veem a Meta AI como um recurso que não utilizam e preferem evitar.

Passo a passo: como minimizar a presença da Meta AI no WhatsApp

Embora a remoção completa da Meta AI não seja possível no Brasil — ao contrário de outras regiões, como a Europa — existem métodos para reduzir sua visibilidade no aplicativo. A seguir, um procedimento simples para minimizar a presença da Meta AI:

Abrir a conversa com a Meta AI no WhatsApp.

Tocar no ícone de três pontos verticais localizado no canto superior direito da tela (ou acessar o menu de chats, dependendo do modelo do celular).

Selecionar a opção “Eliminar conversa” ou “Eliminar chat”.

Confirmar a exclusão da conversa.

Ao seguir esses passos, o usuário deixará de receber mensagens automáticas da Meta AI e a conversa desaparecerá da lista de chats. No entanto, a ferramenta continuará disponível e poderá ser acessada ao buscar seu nome na lista de contatos ou ao iniciar uma nova conversa a partir do ícone de busca.

A Meta AI é realmente segura?

A segurança da Meta AI é uma preocupação recorrente entre os usuários. Quando questionada diretamente sobre suas limitações em relação à privacidade e ao uso de dados pessoais, a IA respondeu: “Este chat é seguro. Como modelo de linguagem da Meta AI, fui projetado para proteger a privacidade e a segurança dos usuários”.

A plataforma também detalhou as seguintes garantias de segurança:

Privacidade: as mensagens e conversas com a IA são confidenciais e não são compartilhadas com terceiros.

Não armazenamento: a IA não guarda as mensagens ou conversas depois que são enviadas. Cada interação é considerada uma nova conversa.

Sem acesso a outros chats: a IA não tem acesso às conversas do usuário com outras pessoas ou em outros chats.

Sem escuta: a IA não tem capacidade de ouvir o usuário nem de acessar o dispositivo de áudio.

Criptografia: as mensagens são criptografadas durante a transmissão, o que significa que apenas a IA e o usuário podem ver o conteúdo da conversa.

A Meta AI afirma que seu objetivo é “fornecer informações e assistência de maneira segura e respeitosa com a sua privacidade”.

Este conteúdo foi produzido por uma equipe do La Nación com o auxílio da IA.

