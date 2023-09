A- A+

itália Como é se hospedar no melhor hotel do mundo em Lago Como, na Itália? Veja acomodações e valores Maior suíte da propriedade possui 250 metros quadrados com retratos do século XIX. Diária sai por 8 mil euros, o equivalente a R$ 41,5 mil

Inaugurado há dois anos, um hotel paradisíaco no Norte da Itália foi eleito nesta semana como o melhor do mundo, segundo primeira edição do ranking anual 'The World's 50 Best Hotels'. A votação contou com a participação de 580 especialistas globais da indústria hoteleira. Localizado em Lago de Como, o 'Passalacqua' fica situado em uma vila do século XVIII que abrigou a antiga casa do compositor Vincenzo Bellini. Veja detalhes dos quartos, quanto custa se hospedar no hotel e mais:

O hotel foi criado pela família De Santis, que também está por trás do Grand Hotel Tremezzo, um hotel 5 estrelas com vista panorâmica também para o Lago de Como. Ao todo são 24 quartos com a sensação de uma casa privada.

Espelhos dourados e retratos do século XIX

Os 24 quartos do hotel estão distribuídos em três espaços: a vila principal, o palácio de oito quartos e a casa no Lago, com quatro suítes. Na área externa, são sete hectares de jardins em terraços perfeitamente cuidados com oliveiras, rosas, magnólias e outras ornamentações. Na cobertura, uma piscina com guarda-sóis vibrantes adicionam um toque moderno à opulência clássica.

'Passalacqua': Hotel possui vista para o Lago de Como, na Itália (Foto: Reprodução)

No interior das acomodações predominam esculturas e espelhos dourados, além de retratos do século XIX, mesas antigas laqueadas, lustres de Murano e luminárias Il Bronzetto.

Uma das suítes do hotel Passalacqua, considerado o melhor do mundo em 2023 (Foto: Reprodução)

Diária de 8 mil euros

Uma diária com café da manhã incluso na Suíte Bellini, maior acomodação do hotel, sai por pelo menos 8 mil euros (o equivalente a R$ 41,5 mil), sem contabilizar impostos e taxas. A ocupação de 250 metros quadrados acomoda duas pessoas e tem vista para o lago. No interior, o destaque na sala fica para o luxuoso lustre, junto do piano que se destaca ao lado de grandes pinturas.

Suíte Bellini do hotel Passalacqua (Foto: Reprodução)

Quem se hospeda no hotel pode se deparar com clássicos pratos italianos bem feitos, mas ainda mais sofisticados. O spaghetti al pomodoro, por exemplo, tem massa artesanal em molde de ouro.

Foco em "hotéis boutique"

O Passalacqua ocupa o primeiro lugar de um ranking quase todo europeu. Quase metade das 50 propriedades vencedoras estão localizadas no continente. Em seguida aparece a Ásia, com 18 hotéis na lista. O ranking elege os chamados "hotéis boutique", instalações cujo foco maior é a experiência do hóspede em detrimento do número de quartos. Por isso, saem de cena as grandes redes ou grupos hoteleiros e entram as hospedagens tidas como mais 'premium', com atendimento personalizado e foco nas características exclusivas do destino.

Veja lista dos 50 melhores hotéis do mundo em 2023:

Passalacqua, Moltrasio

Jacarandá, Hong Kong

Four Seasons Bangkok no rio Chao Phraya

Câmara Alta, Hong Kong

Aman, Tóquio

La Mamounia Marrakech

Soneva Fushi Maldivas

One&Only Mandarina Puerto Vallarta

Four Seasons Firenze Florença

Mandarin Oriental, Bangcoc

Capella, Bangcoc

The Calile, Brisbane

Chablé Yucatán, Chocholá

Aman, Veneza

Singita Lodges, Parque Nacional Kruger

Claridge's, Londres

Sorteios, Singapura

Nihi Sumba, Wanokaka

Hotel Esencia, Tulum

Le Sirenuse, Positano

Borgo Egnazia, Savelletri

The Connaught, Londres

Royal Mansour, Marraquexe

Four Seasons, Madri

Aman, Nova York

A Riviera Maybourne, Roquebrune-Cap-Martin

Rosewood, São Paulo

Capella, Singapura

Le Bristol

Park Hyatt, Quioto

La Réserve, Paris

Gleneagles, St. Andrews, Escócia

Hotel Du Cap-Eden-Roc, Antibes

Cheval Blanc, Paris

Four Seasons Astir Palace, Atenas

Soneva Jani, Maldivas

Restaurante Brito

Amangalla

Hoshinoya, Tóquio

Desa Cabeça de Batata, Seminyak

Eden Rock, St.

The Siam, Bangkok

Palácio de Badrutt, St.

Atlantis The Royal

Oberoi Amarvilas, Agra

NoMad, Londres

O Savoy, Londres

Equinócio, Nova York

Six Senses Ibiza, Portinatx

Hôtel de Crillon, Paris

Veja também

BRASIL Economia cresce 2,7% no trimestre encerrado em julho