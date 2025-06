A- A+

TECNOLOGIA Como encontrar a 'lixeira' do WhatsApp com arquivos e conversas; veja o passo a passo Embora o aplicativo da Meta não conte com este espaço especificamente, em certos casos pode ser útil recorrer ao backup, já que é possível que as mensagens perdidas ainda estejam armazenadas lá

A lixeira do WhatsApp não existe. Diferentemente de outros aplicativos, o app de mensagens da Meta não tem essa opção, mas conta com um sistema que pode ser utilizado para encontrar conversas e arquivos apagados. Trata-se do backup, um carregamento na nuvem de todas as informações do perfil, que pode ser restaurado no celular novamente.

De qualquer forma, é importante esclarecer que não existe a possibilidade de acessar uma “lixeira” do WhatsApp, propriamente dita. Isso porque o histórico de conversas não é armazenado nos servidores do aplicativo. O mais próximo disso é uma cópia de segurança que o app faz no celular, a que é armazenada no Google Drive nos dispositivos Android e no iCloud nos iPhones.

Para encontrar o backup do WhatsApp no Android, é necessário acessar o Google Drive. No menu, é possível ver a opção “Backups” (ou “Cópias de Segurança”), onde se podem encontrar os itens que se deseja recuperar, desde que esse backup não tenha sido atualizado anteriormente.

Essa também é uma opção para iPhones, mas através do iCloud. Para isso, deve-se seguir um procedimento semelhante ao já mencionado.

Como recuperar conversas e arquivos da 'lixeira' do WhatsApp

A seguir, o passo a passo para restaurar o histórico de conversas, de acordo com o site oficial do WhatsApp:

Desinstalar e reinstalar o WhatsApp no celular.

Verificar o número de telefone e, no caso de iPhone, o ID Apple.

Tocar em “Restaurar histórico de conversas”.

Para maior segurança, pode ser solicitado que o usuário verifique sua identidade, a fim de restaurar os chats. Para isso, o aplicativo enviará um código por SMS ou ligação, caso a verificação em duas etapas ou os backups criptografados de ponta a ponta não estejam ativados.

Dessa forma, será possível recuperar as conversas que foram perdidas. Vale lembrar que, para que esse truque funcione, é extremamente importante ter um backup atualizado, pois será restaurado apenas o que foi salvo por último na nuvem, e as mensagens posteriores serão perdidas. Além disso, para recuperar os vídeos, é necessário que a opção “Incluir vídeos” esteja ativada.

Como esvaziar conversas no WhatsApp

Enquanto algumas pessoas precisam recuperar itens que foram apagados do WhatsApp, outras buscam maneiras de eliminá-los do celular. Isso porque esses arquivos podem ocupar muito espaço na memória do aparelho, o que pode afetar o funcionamento do dispositivo.

Como solução para esse problema, o aplicativo oferece uma forma de esvaziar as conversas dos usuários, tanto no Android quanto no iPhone:

Esvaziar uma conversa individual ou em grupo

Na aba Conversas, abra a conversa individual ou em grupo que você deseja esvaziar.

Toque no ícone de três pontos ou em “Mais” e selecione a opção “Esvaziar conversa”.

Marque ou desmarque a caixa “Também excluir da galeria do dispositivo os arquivos de mídia recebidos nesta conversa”.

Clique em “Esvaziar conversa”.

Esvaziar todas as conversas de uma vez

Ajustes > Conversas > Histórico de conversas. Na aba Conversas, toque no ícone.

Toque em Esvaziar todas as conversas.

Marque ou desmarque as opções “Também excluir da galeria do dispositivo os arquivos de mídia recebidos nas conversas” e “Excluir mensagens marcadas como favoritas”.

Toque em Esvaziar conversas.

Vale esclarecer que esse procedimento não remove nenhum usuário de grupos nem apaga as conversas da aba “Conversas”. Além disso, elas podem ser recuperadas caso o usuário se arrependa, desde que exista uma cópia de segurança recente feita antes de esvaziar.

Uma vez que o backup é atualizado, perde-se qualquer histórico de conversa anterior.

