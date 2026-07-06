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Economia Como evitar erros que podem atrasar ou impedir benefícios do INSS Especialistas orientam sobre documentos, cuidados e principais falhas que levam à negativa de benefícios

Conseguir a aprovação de um benefício pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está longe de ser um processo simples. Atualmente, 1,8 milhão de requerimentos aguardam análise, segundo o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). Trata-se do menor volume registrado desde setembro de 2024. Entre regras complexas, uma extensa lista de documentos e a falta de informações claras, muitos segurados acabam enfrentando atrasos ou têm o benefício negado.

Foi o que aconteceu com a cuidadora Zilda Campos, de 55 anos. Após o falecimento do companheiro, ela buscou o auxílio de um advogado previdenciário e solicitou a pensão por morte. Mesmo reunindo toda a documentação solicitada, o pedido foi negado administrativamente e precisou ser levado à Justiça.

“Tive que reunir documentos de residência, fotos de viagem, fotos de família e testemunhas que conhecessem nós dois. No final, houve uma audiência por videochamada e o juiz viu que ali era real mesmo, que toda a documentação não era mentira ou falsificada. Mas o INSS negou no primeiro momento, o que me deixou muito triste, porque o sistema sempre vai procurar negar; é como se o sistema estivesse pronto para negar”, afirmou.

Segundo Zilda, o apoio de um advogado previdenciário foi imprescindível para reunir todas as provas exigidas e conduzir o processo. Para a cuidadora, a quantidade de documentos solicitados e a falta de informações claras dificultam o pedido e aumentam as chances de erros na solicitação.

“O advogado me orientou em tudo, analisou os documentos que estavam faltando e me pediu para procurar provas mais concretas. Ele explicou quais eram os documentos necessários e disse que eu precisava comprovar os seis anos em que vivi com meu marido, com comprovantes de residência, fotos e testemunhas. A pessoa tem que ter toda a documentação em mãos para facilitar, senão não consegue”, relatou.

Cuidados

Cada benefício possui regras e exigências específicas. Embora a documentação varie conforme o tipo de solicitação, alguns cuidados são fundamentais para evitar exigências, atrasos e até o indeferimento do pedido. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, o auxílio por incapacidade temporária é a principal solicitação entre os segurados. Para o advogado previdenciário Thiago Cantarelli, a documentação médica é um dos pontos mais importantes para evitar problemas na análise desse tipo de benefício.

“Assim que for ao médico, deixar claro a necessidade de ter um laudo médico direcionado ao INSS, no qual tenha letra legível. Isso é extremamente importante: que contenha a informação sobre a existência ou não de incapacidade para o trabalho, se essa incapacidade é definitiva ou se ela é temporária, além do registro do CID (código da patologia)”, orientou.

Thiago Cantarelli, advogado previcenriário/Foto: Divulgação

Nos pedidos de aposentadoria por tempo de contribuição, o advogado destaca que manter a documentação trabalhista organizada também faz diferença na análise do benefício.

“Para fins de aposentadoria, a carteira digital não substitui a carteira física do segurado; ela é extremamente importante para validar todos os vínculos. Paralelo a isso, existe a ficha CAGED, que é um documento gratuito que o segurado consegue no Ministério do Trabalho e que, por vezes, salva um vínculo empregatício que não está no extrato oficial do INSS (CNIS). Também é importante guardar o termo de rescisão (TRCT), contracheques antigos e fotografias do segurado trabalhando”, explicou.

Além da aposentadoria, o advogado também chamou atenção para os pedidos de pensão por morte, benefício que costuma exigir um conjunto robusto de provas da união estável, como ocorreu no caso de Zilda.

“O segurado precisa ter elementos de provas contemporâneas dentro do período de dois anos antes do óbito. Se não tiver documentos que comprovem essa dependência nessa lacuna de 24 meses, isso motiva a negativa. É preciso ter comprovantes de residência em comum, contas de luz, cartão de crédito, fotografias do casal e prints de WhatsApp. Para provar vínculos antigos, valem escrituras de imóvel, comprovante de compra e venda de carro, cartas do correio e documentação de IPTU”, alertou.

O advogado ressalta que um erro comum é acreditar que apenas testemunhas são suficientes para comprovar a união estável. Segundo ele, sempre que possível, o segurado deve apresentar documentos produzidos durante a convivência do casal, pois eles possuem maior peso na análise administrativa do INSS.

Atrasos

Além da documentação incompleta, alguns procedimentos adotados pelos próprios segurados acabam aumentando o tempo de espera pela análise dos benefícios. Cantarelli também comentou a Instrução Normativa nº 203, que estabeleceu novas diretrizes para a apresentação de requerimentos, impedindo os segurados de protocolar solicitações do mesmo gênero enquanto ainda houver um pedido idêntico em análise. Para ele, a duplicidade de requerimentos gera sobrecarga administrativa e acaba atrasando o andamento dos processos.

“Muitas pessoas acabam solicitando o benefício antes do prazo de 30 dias e fazem duas ou três solicitações ao mesmo tempo, o que termina atrapalhando o andamento do processo. Esse procedimento foi lançado pelo INSS justamente para evitar que o segurado faça um novo pedido idêntico àquele que acabou de ser negado, antes do prazo legal para o recurso administrativo”, explicou.

A necessidade de acompanhar o processo pelo portal ou aplicativo Meu INSS é outro ponto destacado por Cantarelli. Durante a análise, o instituto pode emitir exigências solicitando novos documentos ou esclarecimentos. Caso o segurado não apresente as informações dentro do prazo estabelecido, o requerimento pode ser arquivado ou até mesmo indeferido.

Segundo o advogado, muitos segurados acreditam que basta protocolar o pedido e aguardar uma resposta. No entanto, acompanhar o andamento da solicitação é fundamental para evitar que pequenas pendências prolonguem ainda mais a concessão do benefício.

Além dos cuidados necessários na hora de protocolar o pedido, Cantarelli avalia que parte da demora na concessão dos benefícios está relacionada à estrutura interna do próprio INSS. Segundo o advogado, a falta de organização dos processos administrativos compromete a análise dos requerimentos.

“Hoje, o grande gargalo do INSS é a ausência de fluxos e de processos internos que permitam uma tramitação fluida dos pedidos administrativos. O servidor, muitas vezes, não tem conhecimento da própria regra interna e o segurado fica sem a orientação devida no momento do protocolo, o que prejudica a agilidade do sistema”, avaliou.

Para Cantarelli, boa parte dos problemas enfrentados pelos segurados pode ser evitada antes mesmo do protocolo do requerimento. Segundo ele, revisar a documentação, conferir o histórico previdenciário, reunir provas consistentes e acompanhar regularmente o andamento do pedido aumentam significativamente as chances de concessão administrativa do benefício.

"O segurado precisa entender que o pedido começa muito antes do protocolo. Quanto mais organizado estiver, maiores serão as chances de conseguir o benefício sem precisar recorrer à Justiça", concluiu.

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