tecnologia Como funciona celular dobrável atribuído à irmã de Kim Jong-un, que pode custar R$ 18 mil no Brasil Modelo de smartphone da linha Magic, da fabricante chinesa Honor, é considerado "premium" no mercado

A presença de um celular dobrável sofisticado nas mãos de Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, chamou a atenção da comunidade internacional após o aparelho ser flagrado em fotografias oficiais divulgadas pela imprensa estatal do país.

As imagens, registradas durante um evento público do regime, mostram a mulher usando um smartphone com design semelhante ao Honor Magic V3, modelo premium da fabricante chinesa Honor, reacendendo suspeitas sobre o acesso da elite do regime a tecnologias estrangeiras de ponta, apesar das sanções internacionais.

Apontado por especialistas como um dos smartphones Android mais avançados do mercado, o Honor Magic V3 se destaca principalmente pelo formato dobrável e pela engenharia voltada à redução de espessura.

Aberto, o aparelho tem apenas 4,4 milímetros, o que o coloca entre os celulares mais finos já lançados, mesmo com uma tela ampla e componentes de alto desempenho. No Brasil, o modelo de 512 GB é vendido por R$ 17.999,99.

O display interno é um dos principais atrativos do modelo. São 7,92 polegadas, com resolução de 2344 x 2156 pixels, considerada uma das mais altas atualmente em circulação em celulares dobráveis.

A tela grande permite o uso de forma multitarefa, com leitura e consumo de vídeos com qualidade próxima à de tablets, mantendo a portabilidade de um smartphone quando fechado.

Em termos de conectividade, o Magic V3 é compatível com redes 5G, o que garante altas velocidades de navegação e transferência de dados. Outro ponto forte está no conjunto de câmeras.

O aparelho traz um sensor principal de 50 megapixels, capaz de registrar imagens com resolução de até 8165 x 6124 pixels. Para vídeos, grava em 4K, com resolução de 3840 x 2160 pixels, atendendo a padrões avançados de captação de imagem e áudio.

O suposto uso do modelo por uma das figuras mais influentes do regime norte-coreano reforça a percepção de que integrantes do alto escalão do país têm acesso a produtos tecnológicos restritos à população em geral. O modelo é fabricado em três cores: verde, marrom avermelhado (o que supostamente pertenceria a Yo-jong) e preto.

