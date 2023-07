Como funcionam os "carros voadores" e quanto vai custar a viagem?

A- A+

O 'carro voador', que vai começar a ser fabricado no Brasil, deve ganhar os céus nacionais em breve. A Eve, braço da Embraer que investe no desenvolvimento desses veículos, anunciou nesta quinta-feira que a produção será feita em uma unidade em Taubaté (SP). Na Europa, modelo semelhante já obteve autorização para voar no ano passado. Mas, afinal, como funcionam esses veículos?

Chamados de eVTOLs, eles são mais parecidos com helicópteros do que com carros. Uma das características principais é justamente a realização de pouso e decolagens verticais, algo que não necessita de uma longa pista como no caso dos aviões.

Especialistas dizem que o custo operacional dos 'carros voadores' será menor que o dos helicópteros, viabilizando viagens de curto tempo e distância, especialmente em cidades. É uma aposta para melhorar a mobilidade urbana.

Em 2021, a Eve anunciou testes em uma rota no Rio de Janeiro, ligando Barra da Tijuca (Zona Oeste) ao aeroporto Galeão, na Ilha do Governador (Zona Norte). Na época, disse que o o voo custaria R$ 99 por passageiro.

A Eve projeta viagens com percurso entre 16 e 48 km. Para esse trajeto, a duração média seria entre sete e 17 minutos. Os modelos de eVTOLs em desenvolvimento usam motores elétricos. São considerados, por isso, mais ecológicos e silenciosos.

O plano da Eve é iniciar as entregas em 2026. A empresa prevê que 200 carros voadores estejam em plena atividade até 2035.

A empresa tem cartas de intenção, isto é, acordos prévios de compra para cerca de 2.800 eVTOLs, o que vai representar um faturamento em torno de US$ 8 bilhões (R$ 40 bilhões).

