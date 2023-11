A- A+

loteria Como ganhar a Mega da Virada? Saiba quais são as chances para levar o prêmio de R$ 550 milhões Apostas já podem ser feitas e vão até às 17h do dia 31 de dezembro, data do sorteio; O prêmio não acumula

Ganhar na loteria é o sonho de muitos brasileiros. Com o prêmio estimado em R$ 550 milhões, o maior da história da Mega-Sena, as apostas para a Mega da Virada já podem ser feitas e vão até às 17h do dia 31 de dezembro, data do sorteio feito pela Caixa Econômica.

O prêmio da Mega da Virada não acumula. Para ganhar, é preciso acertar seis números dentre os 60 disponíveis. A aposta mínima, para um jogo com seis números, é de R$ 5. A probabilidade de acerto é de 1 em 50.063.860. O bolão, para apostas em grupo, está a R$ 15.

Os jogos podem ser feitos em lotéricas, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa. O máximo permitido pela Caixa Econômica Federal em uma única aposta é de 20 números, o que custaria para o apostador R$ 193.800,00. Nesse caso, as chances de acertar são de 1 em 1.292.

Caso não haja vencedores, o prêmio da Mega da Virada será dividido entre quem acertar cinco números, e assim em diante. Conforme a Caixa, o valor total do prêmio, se aplicado na caderneta de poupança, renderá R$ 3,3 milhões por mês. O prazo para resgatar o prêmio após o sorteio é de 90 dias.

O sorteio é realizado no último dia do ano, às 20h.

Veja também

clima Onda de calor faz consumo de energia bater recorde e carga do sistema supera 100 MW