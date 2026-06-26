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TECNOLOGIA Como Jeff Bezos pretende explorar a Lua e por que ele agora sugere transferir indústrias para lá Fundador da Amazon defende que atividades industriais sejam levadas para o espaço para preservar a Terra e aposta na colonização do satélite

Na última semana, quando esteve na conferência VivaTech, realizada em Paris, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, impressionou os presentes ao expor planos que só eram imaginados em ficção científica.



Entre eles, o bilionário falou em transferir indústrias poluentes para a Lua, como alternativa ambiental para a Terra, segundo a agência de notícias EFE e pelo jornal britânico The Independent. Tudo faz partes de projetos da sua empresa aeroespacial, Blue Origin, que rivaliza com a SpaceX de Elon Musk, recentemente no noticiário por conta do seu IPO recorde.

Durante o evento, ele elaborou a visão de longo prazo da Blue Origin, afirmando que retirar da Terra atividades industriais consideradas poluentes poderia ser benéfico, permitindo que o planeta recuperasse características anteriores à Revolução Industrial.

— Nossa visão de longo prazo, nosso sonho, é que todas as indústrias poluentes possam ser operadas fora da Terra. Este planeta-jardim pode retornar ao seu estado anterior à Revolução Industrial. Esse é o único aspecto em que o mundo está pior hoje do que estava há 500 anos — afirmou.

De acordo com Bezos, uma das primeiras atividades a serem levadas para o espaço poderia ser a operação de centros de dados voltados para a inteligência artificial, setor que não para de receber investimentos pelo mundo. O empresário acredita que a demanda crescente por processamento de dados exigirá grandes estruturas tecnológicas, que poderiam funcionar fora da Terra. No entanto, é sabido que essas indústrias dependem de muita água, oque pode ser escasso na Lua.





Foguete da Blue Origin, de Jeff Bezos — Foto: Reprodução / Blue Origin

A colonização da Lua é um dos principais objetivos da Blue Origin. Embora a companhia já tenha apresentado projetos relacionados à exploração lunar, esta foi a primeira vez que o empresário falou publicamente sobre a transferência de atividades industriais para a Lua em uma escala tão ampla, segundo a publicação britânica.

No início deste ano, a Blue Origin apresentou às autoridades reguladoras dos Estados Unidos uma proposta para construir uma rede com mais de 50 mil satélites destinada a suportar cargas de trabalho ligadas à inteligência artificial. A companhia também obteve contratos bilionários da Nasa para desenvolver veículos de pouso e lançamento destinados ao programa Artemis, que pretende levar seres humanos de volta à superfície da Lua antes do fim desta década.

Além disso, a agência espacial americana concedeu à empresa um novo contrato para transportar dois veículos exploradores à Lua, que deverão auxiliar futuras missões tripuladas na superfície lunar.





As ambições espaciais de Bezos encontram paralelo nos projetos do empresário Elon Musk. O homem mais rico do mundo também defende a expansão da presença humana no espaço e pretende estabelecer civilizações na Lua e em Marte por meio da SpaceX. Musk já afirmou que a infraestrutura necessária para a inteligência artificial poderá ser construída fora da Terra, considerando essa alternativa a única forma de ampliar a capacidade da tecnologia.

Para Bezos, a Lua funcionaria como uma espécie de zona industrial do futuro. Em sua visão, fábricas, centros de dados e outras atividades que hoje produzem emissões e impactos ambientais poderiam ser deslocados para o espaço, permitindo que a Terra se tornasse um ambiente mais preservado.

Apesar dos avanços, a Blue Origin enfrentou recentemente dificuldades em seus projetos lunares. O foguete New Glenn explodiu durante testes em uma plataforma de lançamento em Cabo Canaveral, na Flórida, causando danos às instalações da empresa. Mesmo assim, o CEO da companhia, Dave Limp, afirmou esperar que os voos sejam retomados antes do fim deste ano.

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