A- A+

Economia Como lidar com altas do valor de condomínio e taxas extras Reajuste da taxa não segue um índice oficial de inflação, como o IPCA. Já as despesas pontuais e obras exigem clareza, aprovação específica e, em alguns casos, quórum qualificado previsto na legislação

Abrir a fatura do mês e encontrar uma taxa de condomínio mais alta tornou-se uma rotina incômoda para milhões de brasileiros. O valor, que antes cobria pequenas despesas de conservação, hoje concorre diretamente com gastos centrais do orçamento doméstico, como a prestação do imóvel ou o próprio aluguel.

Entre o primeiro semestre de 2022 e o mesmo período de 2025, o boleto médio no Brasil saltou de R$ 413 para R$ 516, uma alta de 24,9%, segundo dados do Censo Condominial 2025/2026. O avanço veio acompanhado do aumento da inadimplência superior a 30 dias, que subiu de 9,72% para 11,95%. No Nordeste, o custo é ainda mais elevado: a taxa média atingiu R$ 522,30, com 13,52% de atrasos no pagamento.

Ao contrário do que muitos moradores imaginam, o reajuste da taxa não segue um índice oficial de inflação, como o IPCA. De acordo com o síndico profissional Wagner Silva, o valor cobrado reflete o levantamento real dos custos para manter o prédio em funcionamento.

“Não é a inflação que nos dá o custo do condomínio, e sim as necessidades de cada condomínio. Há um estudo dos últimos 12 meses de despesas que serve como parâmetro inicial, somado às manutenções necessárias para o ano seguinte”, explicou Silva.

Segundo Wagner Silva, cancelar manutenções para tentar congelar a taxa pode trazer prejuízos/Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Entre os gastos que mais pesam na planilha, a folha de pagamento dos funcionários e os encargos trabalhistas costumam liderar o orçamento. Segundo o síndico, além da mão de obra, os reajustes em tarifas públicas encarecem a operação diária das edificações.

“Aumento na tarifa de água, energia elétrica das áreas comuns e dissídios coletivos impactam diretamente o caixa. O condomínio consome serviços no mercado corporativo, os quais os aumentos costumam ser mais pesados do que a inflação sentida pelo consumidor final”, complementou.

Prevenção

Para cobrir emergências, costuma-se arrecadar de 5% a 10% adicionais voltados ao fundo de reserva. Wagner, contudo, faz um alerta sobre a destinação correta dessa verba. “O fundo de reserva não pode ser usado para cobrir a inadimplência de vizinhos. O percentual de atraso nos pagamentos deve ser calculado e previsto previamente na planilha orçamentária do condomínio”, reforçou ele.

Segundo o profissional, diante da pressão, uma reação comum nas reuniões é propor o cancelamento de manutenções ou o adiamento de reformas para tentar congelar a taxa, mas a medida costuma trazer prejuízos graves.

“A manutenção preventiva é 28% mais barata do que a corretiva. Quando o condomínio adia o conserto do elevador ou a revisão das bombas para segurar a taxa, cria um risco de segurança e prepara uma conta muito mais cara lá na frente”, advertiu Wagner Silva.

Para garantir uma cobrança justa e transparente, a orientação do especialista é acompanhar de perto a gestão e exigir mecanismos profissionais de checagem. “Além de exigir um conselho fiscal presente, sempre sugiro que o condomínio contrate uma auditoria permanente. Isso traz tranquilidade e transparência para o morador”, acrescentou.

Embora reajustes expressivos causem indignação, a cobrança não é enquadrada pelo Código Civil como uma imposição comercial. Segundo o advogado especializado em direito condominial e colunista da Folha de Pernambuco, Yuri Oliveira, a taxa reflete um acordo coletivo firmado pelos proprietários em assembleia.

“Condomínio é rateio de despesas. A decisão tomada na assembleia geral ordinária passa a valer para todos os moradores, tendo a pessoa concordado, votado contra ou até se ausentado da reunião”, esclareceu Yuri Oliveira.

Yuri Oliveira: “Condomínio é rateio de despesas”/Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

De acordo com o especialista, o atraso no pagamento pode gerar consequências jurídicas severas para o condômino, uma vez que a dívida possui natureza vinculada ao próprio bem. “A dívida condominial pode levar à execução judicial rápida e até à penhora do próprio imóvel, mesmo que seja o único bem de família do morador. Por isso, a inadimplência precisa ser tratada com máxima prioridade pela gestão e pelos condôminos”, alerta Yuri.

O advogado lembra que o morador tem amparo legal para exigir clareza antes de aprovar novos valores ou reajustes apresentados pela síndica ou administradora. “Não só pode como deve exigir a prestação de contas do exercício anterior antes de aprovar a estimativa de gastos do ano seguinte”, ressaltou Oliveira.

Como explica o especialista, despesas pontuais e obras exigem transparência, aprovação específica e, em alguns casos, quórum qualificado previsto na legislação.

“A taxa extra não tem limite de quantidade ou valor, mas precisa ter um gasto totalmente direcionado. Não é permitido arrecadar verba para o parquinho e usar na piscina. Além disso, certas benfeitorias exigem maioria absoluta: para reformar uma portaria, por exemplo, é necessário o voto favorável de 50% mais um de todos os proprietários do edifício, e não apenas de quem compareceu à assembleia”, pontuou.

Armadilha

A armadilha mais frequente na busca por um imóvel, de acordo com o economista Edgard Lima, é focar apenas no valor da locação e desconsiderar o peso da taxa predial no orçamento global de moradia.

“As pessoas se prendem muito ao valor do aluguel e esquecem o condomínio. A orientação é ter uma divisão na qual a conta moradia não passe de 30% da renda, somando aluguel, condomínio, IPTU e taxas essenciais. Se esse cálculo não for feito antes, a moradia pode comprometer facilmente quase 40% do orçamento familiar em despesas fixas”, alertou Edgard.

O economista ressalta que há compradores e locatários que se deixam levar por preços atraentes sem notar que o custo de manutenção do prédio inviabiliza a moradia a longo prazo.

“É comum ver pessoas encantadas com o valor de um apartamento amplo, mas que ignoram um valor de condomínio exorbitante. O valor do boleto predial deve ser somado como se fosse parte do preço do imóvel na hora da decisão de compra ou aluguel”, ponderou Edgard.

Na visão do especialista, o condomínio possui uma dinâmica rígida em comparação a outros custos da casa. “É uma despesa fixa fora do controle individual. Você consegue economizar energia ou cortar a internet, mas o boleto do prédio não muda no fim do mês”, comparou o economista.

O interessado deve investigar o histórico de manutenção e as finanças do edifício antes de assinar qualquer contrato. “Se o prédio não apresenta uma boa manutenção e tem alta inadimplência, as contas não estão em dia. É um sinal claro para não entrar nesse imóvel, seja por compra ou aluguel”, orientou.

Na avaliação do especialista, quando os custos ultrapassam a capacidade financeira da família, o espaço para manobra individual torna-se reduzido.

“Se o imóvel for próprio e o condomínio comprometer o orçamento, uma saída é alugá-lo e mudar para um local com estrutura mais enxuta. O espaço de manobra individual para reduzir esse custo é pequeno”, aconselhou Edgard Lima.

Veja também