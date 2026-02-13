A- A+

Mercado de trabalho Como o Carnaval muda a rotina das empresas? No ritmo do frevo, Pernambuco Construtora adapta jornada de trabalho dos seus colaboradores

“O ano só começa depois do Carnaval”. Em um estado historicamente inclinado a manifestações culturais no período carnavalesco, esta é uma frase comum de ouvir entre os pernambucanos. O ano, a rotina, as metas e todas as demais atividades importantes entram em pausa para dar passagem ao tão esperado Carnaval. Mas como essa celebração muda a rotina das empresas?

Embora muito aguardado, o Carnaval não é considerado feriado nacional, conforme estabelece a Lei nº 9.093/1995, que dispõe sobre feriados civis. Em Pernambuco, também não há lei estadual que determine o Carnaval como feriado obrigatório. A data, entretanto, altera a rotina das empresas que precisam se adaptar a diferentes formatos para manter a organização interna ao mesmo tempo que respeitam as manifestações culturais do estado.

Para a Pernambuco Construtora, a solução encontrada é oferecer flexibilidade. Os funcionários recebem folga durante os dias do Carnaval mediante compensação de horas. Os colaboradores podem escolher como pagar essas horas, alguns optam por chegar uma hora mais cedo ou sair uma hora mais tarde nas semanas que antecedem a festa, garantindo o banco de horas necessário para aproveitar os dias de celebração.

Gleyson Santos, Gerente de Departamento Pessoal da Pernambuco Construtora, explica que esse período exige da empresa um planejamento para conciliar o cumprimento das obrigações com a flexibilidade dos colaboradores. “O Carnaval faz parte da identidade cultural e afetiva do pernambucano, e respeitamos isso, mas também temos compromissos com clientes e prazos. Por isso, buscamos um modelo equilibrado, que respeite a tradição e, ao mesmo tempo, assegure a continuidade das nossas operações”, afirma.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) permite a adoção de banco de horas, desde que haja acordo individual ou coletivo, possibilitando essa compensação sem prejuízo para empregados ou empregadores.

A construtora também protocolou uma ata com anuência do sindicato para a concessão dos funcionários que optaram pela compensação de horas, seguindo as normas da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Esta prática reforça o compromisso da Pernambuco Construtora com seus contratos operacionais e reconhece o valor simbólico e cultural do Carnaval em Pernambuco.

