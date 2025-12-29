A- A+

Organização Como organizar as finanças para não entrar no vermelho em 2026 Com 79,5% das famílias endividadas, especialistas apontam planejamento e uso consciente do 13º como saídas para 2025

O fim do ano é tradicionalmente marcado pelo aumento do índice de endividamento entre as famílias que costumam recorrer ao crédito para arcar com nas despesas do período e aproveitar as festas.

Em janeiro, além das dívidas geradas em dezembro, despesas como Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), matrículas escolares, seguros e outras podem pesar no bolso, caso não seja feito um planejamento de gastos.

De acordo com o Mapa da Inadimplência da Serasa, 74,6 milhões de brasileiros estavam endividados em janeiro de 2025, um aumento de 2,4 milhões em relação a 2024. A tendência é reforçada ao constatar que a proporção de famílias com dívidas subiu a 79,5% até outubro de 2025, o maior patamar da série histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Mesmo com o avanço do endividamento, a participação em ações formais de educação financeira segue em baixa. De acordo com a Pesquisa Global de Educação Financeira 2025 do Santander, em parceria com o instituto Ipsos UK, apenas 27% dos brasileiros afirmaram ter feito algum curso sobre o tema.

Já outros 91% apontam que gostariam de ter aprendido educação financeira na escola, considerando essa a segunda disciplina mais relevante no currículo, atrás apenas de matemática.

“A principal conclusão a que chegamos, a partir de um dos maiores levantamentos já feitos globalmente sobre educação financeira, é que este tema materializa um desejo e uma necessidade da maioria da sociedade.”, afirma o CEO do Santander Brasil, Mario Leão.

Entre os afetados pela pressão financeira está Renato Bezerra Pajeú, engenheiro mecânico e pai de dois filhos em idade escolar. Para ele, as despesas das matrículas do colégio são as que mais pesam no orçamento junto com a dificuldade em conciliar os gastos.

Renato conta que apresenta dificuldade em se organizar financeiramente no final do ano. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Os presentes de natal e confraternizações são eventos sociais difíceis de abrir mão. Por não querer ser diferente dos demais, acabo lidando com as finanças tudo de uma vez, mesmo sabendo que o ideal é guardar os valores no final do ano para usar com essas despesas no ano seguinte”, disse Renato. Leia também • Saiba como será o expediente dos bancos no Natal e no Ano Novo • Como dar conta dos custos das festas de fim de ano sem estourar o orçamento

Organização

De acordo com o educador financeiro Thiago Senna, a falta de planejamento costuma ser a causa para o aumento do endividamento nesta época do ano.

“O fim de ano escancara os efeitos da falta de planejamento, mas também oferece a oportunidade de corrigir a rota. Muita gente ignora as contas do início do ano criando uma falsa sensação de alívio temporário. Quando janeiro chega, essas despesas se acumulam e, sem reservas, viram dívidas com juros altos.”

Este é o maior medo da engenheira civil Maria Goretti Padilha. Para ela, a maior dificuldade é justamente economizar a fim de pagar todas as contas de janeiro com tranquilidade.

“Essas despesas (IPVA e IPTU) influenciam muito. Precisamos gastar pouco em dezembro para pagar as contas de janeiro”, disse.

Embora os impostos sejam uma das maiores preocupações no fim de ano, também existem outros fatores que pressionam o orçamento das famílias. No caso da Psicóloga Roberta Corrêa, por exemplo, o que mais pesa são os gastos das férias escolares dos três filhos.

“Nas férias tudo fica mais caro, passeios, contas de luz. As pessoas estão mais tempo dentro de casa, por isso organizo sempre o orçamento antes. Como tem o 13° salário, me organizo para tirar férias. Com isso, o orçamento aumenta mais e programo os pagamentos do início do ano”, contou Roberta.

Dicas

Para quem está endividado e deseja planejar melhor o orçamento, o primeiro passo é sempre anotar as despesas e as taxas a pagar.

“É necessário um diagnóstico completo: saber exatamente quanto se deve, para quem e com quais condições. Com essa clareza, o ideal é negociar diretamente com os credores e tentar concentrar as dívidas em uma única, com menor custo e parcelas compatíveis com a renda”, afirma Thiago Senna.

Após as anotações, o próximo passo é transformar o planejamento em metas concretas. O educador financeiro considera que os objetivos financeiros distantes demais da realidade é um erro comum dos consumidores.

“Comece com metas pequenas e visíveis. Guardar 20 reais por semana pode parecer pouco, mas ao ver o saldo crescer, o comportamento se fortalece. Também ajuda vincular o hábito a algo concreto, como um objetivo de curto prazo: pagar um curso, comprar um presente ou fazer uma pequena viagem. Quanto mais pessoal for a meta, maior a chance de manter o hábito”, sugeriu.

Por fim, a última etapa do planejamento é revisar o orçamento todos os meses para ajustar conforme os objetivos financeiros mudam. Dessa forma, basta separar um dia fixo no mês apenas com a intenção de verificar as movimentações feitas na conta.

“Não adianta pagar dívidas hoje e criar novas amanhã. Pequenos ajustes de rotina, como cortar gastos por assinatura ou reduzir despesas variáveis, podem liberar recursos para manter o pagamento das dívidas em dia”, concluiu.

O consumidor também pode utilizar a tecnologia a seu favor, como aplicativos e até mesmo ferramentas de inteligência artificial, desde que utilizadas com responsabilidade.

“Aplicativos de finanças pessoais que categorizam os gastos automaticamente, alertam para vencimentos e sugerem metas, são extremamente úteis. Algumas ferramentas com inteligência artificial já conseguem identificar padrões de comportamento, alertar para riscos e até oferecer simulações de metas, o que ajuda mesmo quem tem pouca familiaridade com planilhas ou orçamentos complexos.”

Décimo terceiro

De acordo com as estimativas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), cerca de 95,3 milhões de brasileiros serão beneficiados com uma renda adicional de R$ 3.512,00. Apesar do reforço, muitos consumidores acabam cometendo erros no uso do décimo terceiro.

“Um erro clássico é usar o décimo terceiro como se fosse renda fixa, comprometendo o valor antes mesmo de recebê-lo. Grande parte da população utiliza o valor para comprar presentes, viajar ou quitar dívidas, mas sem um planejamento claro.”

Com isso em mente, Thiago Senna compartilhou estratégias para transformar o décimo terceiro em uma oportunidade real de organização financeira.

“A primeira estratégia é separar o valor em blocos com objetivos definidos, por exemplo: reserva, pagamento de contas e lazer. Essa divisão impede que o dinheiro se perca em pequenas compras”, afirmou. “Outra ação eficaz é usar o 13º para criar um fundo de previsibilidade: um valor reservado exclusivamente para cobrir despesas fixas e sazonais do início do ano. Também vale usar ferramentas como as “caixinhas” dos bancos, que ajudam a não misturar dinheiro guardado com o que está disponível para uso diário.”

Veja também