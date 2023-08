A- A+

TECNOLOGIA Como organizar fotos no celular? Veja dicas e aplicativos que ajudam a localizar as imagens Especialistas sugerem apagar fotos duplicadas e capturas de tela, além de incluir etiquetas para encontrar as imagens no smartphone. Ferramentas de inteligência artificial ajudam na tarefa

Quando se trata de fotografia, os celulares se tornaram hegemônicos e, há muito tempo, substituíram as câmeras convencionais. Em 2023, estima-se que, em média, cada pessoas tire 2.100 fotografias com seu smartphone. Do total de fotos que devem ser tiradas este ano, cerca de 92,5% serão pelo celular.

Diante desse grande volume de imagens, é essencial que a galeria no celular esteja bem organizada. Rodrigo Rivas, especialista em fotografia móvel, sugere manter certa "higiene" na fotogaleria.

Já Fran Besora, especialista em iPhone, recomenda revisar e rotular constantemente para facilitar a localização de imagens específicas no futuro.

— O que eu faço é marcar as fotos para poder pesquisá-las facilmente no mecanismo de busca, criar álbuns para classificar as imagens e, acima de tudo, usar a função Favoritos.

Os fabricantes estão cientes do grande volume de fotos que se acumulam nas galerias dos celulares. Por isso, os aparelhos são equipados com sistemas que permitem localizar e organizar as fotos. Rivas destaca que é possível usar a inteligência artificial dos próprios apps nativos de fotos de iOS e Android para isso.



E sugere também deixar sempre o GPS ativado, já que muitos apps agrupam as fotos por dia, horário e lugar.

Veja, abaixo, um guia completo para não se perder no emaranhado de imagens de seu celular.

Faça uma limpeza

Você não precisa ter medo de apagar. Na pior das hipóteses, as fotos excluídas permanecerão na lixeira antes de desaparecerem definitivo. Livre-se das fotos borradas e capturas de tela.

E o que dizer sobre imagens duplicadas? Aplicativos como Gemini, Duplicate Photos Fixer ou Remo Duplicate Photos Remover podem facilitar essa tarefa, já que permitem identificar e eliminar fotos duplicadas automaticamente.

Uso de pastas

A organização de fotos em pastas ou álbuns simplifica sua localização. Esses álbuns podem ser criados com base em temas, datas, locais ou pessoas. Os principais sistemas operacionais permitem a criação sua criação de forma simples.

Como criar pastas no iPhone:

1. Abra o aplicativo Fotos no iPhone;

2. Vá para a guia Álbuns , que fica na parte inferior da tela;

3. Toque no botão + no canto superior esquerdo da tela;

4. Selecione "Novo álbum" no menu que aparece;

5. Dê um nome ao novo álbum e toque em "Salvar";

6. Escolha as fotos que deseja adicionar a este álbum. Quando terminar, toque em Concluído.

Como criar pastas no Android:

O passo a passo pode variar de acordo com a marca e modelo do dispositivo Android, e da versão deste sistema operacional. Esta é a regra geral:

1. 'Apple GPT'? Fabricante do IPhone testa ferramenta de IA para concorrer com ChatGPT e Bard, do Google

2. Abra o aplicativo "Galeria" ou "Fotos";

3. Clique em "Álbuns" ou "Pastas";

4. Procure um sinal de + ou uma opção que diga "Criar novo álbum" ou "Nova pasta";

5. Digite o nome do novo álbum e selecione as fotos que deseja mover;

6. Por fim, clique em "Salvar" ou "Criar".

Etiquetas e metadados

O uso de tags e metadados é um pouco mais trabalhoso, mas torna a localização das fotos mais rápida. Adicionar tags que descrevem o conteúdo da imagem (como férias , casamento , Rio de Janeiro ) permite pesquisas direcionadas posteriormente.

No iPhone

O iPhone não possui uma opção integrada para adicionar etiquetas personalizadas às fotos. No entanto, você pode usar a função de pesquisa e as notas na descrição das fotos.

1. Abra o aplicativo "Fotos";

2. Selecione a imagem que deseja adicionar informações;

3. Deslize para cima na foto para abrir a seção "Adicionar uma legenda";

4. Digite as informações ou tags que deseja associar a essa foto.

A pesquisa no aplicativo Fotos também buscaará as legendas adicionadas, portanto, você pode usar isso como uma forma de marcação.

No Android

Assim como nos iPhones, o sistema operacional Android não possui um recurso nativo para adicionar tags às fotos. No entanto, alguns aplicativos de galeria de outros desenvolvedores, como o F-Stop Gallery, permitem que você adicione tags às fotos.

1. Baixe e instale o aplicativo F-Stop Gallery;

2. Abra o aplicativo e selecione a foto que deseja marcar;

3. Toque no ícone do menu e selecione "Editar tags";

4. Digite os rótulos desejados e toque em "OK' .

Você também pode usar o Google Fotos, que organiza automaticamente as fotos em categorias e permite pesquisar por pessoas, lugares e coisas, graças à sua tecnologia de reconhecimento de imagem.

Busca por inteligência artificial

Os aplicativos nativos (Google Photos e Apple Photos) usam inteligência artificial para identificar objetos, lugares e pessoas em sua biblioteca de fotos. Isso permite localizar fotos com base no conteúdo.

No Google Fotos

1. Abra o aplicativo;

2. Toque na barra de pesquisa na parte superior;

3. Escreva o termo de pesquisa. Podem ser objetos ( cachorro, prédio, praia ) ou lugares ( Paris, Grand Canyon);

4. Toque na tecla de pesquisa.

O Google Fotos também sugere categorias de pesquisa abaixo da barra de pesquisa, como lugares , coisas, tipos e datas . Você também pode pesquisar combinando objetos e locais, como cachorro em Paris, e o Google Fotos tentará exibir fotos que atendam a ambos os critérios.

Nas fotos da Apple

1. Abra o aplicativo.

2. Clique na barra de pesquisa na parte superior.

3. Digite seu termo de pesquisa, que pode ser um local, uma data, um objeto, uma pessoa e assim por diante.

4. Toque na tecla de pesquisa.

A Apple oferece sugestões de pesquisa abaixo da barra de pesquisa e também permite pesquisar com palavras-chave combinadas.

Sincronização e edição

O uso de serviços de armazenamento na nuvem, como Google Photos, iCloud ou Dropbox, permite fazer cópias de backup de imagens de forma totalmente automatizada.

Aplicativos de edição de fotos, como Lightroom ou Snapseed, não apenas aprimoram as fotos, mas também fornecem opções adicionais de organização.

Veja também

BENEFÍCIOS Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3