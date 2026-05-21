Qui, 21 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta21/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MOVE BRASIL

Como se cadastrar no Move Brasil; veja passo a passo

Programa é voltado para motoristas de app e taxistas que desejam trocar o carro por um mais novo, no valor de até R$ 150 mil

Reportar Erro
Com Move Brasil, Lula busca apoio de motoristas de aplicativoCom Move Brasil, Lula busca apoio de motoristas de aplicativo - Foto: Programa é voltado para motoristas de app e taxistas que desejam trocar o carro por um mais novo, no valor de até R$ 150 mil

O programa Move Brasil Táxi e Aplicativos, anunciado pelo Governo Federal na terça-feira, é destinado a motoristas de táxi e de aplicativos e contempla veículos novos que custem até R$ 150 mil. A iniciativa busca incentivar a renovação da frota de veículos usados no transporte individual de passageiros por meio de uma linha de financiamento voltada à compra de carros novos e sustentáveis. Veja abaixo como participar do programa.

Como faço para me cadastrar no Move Brasil?
Confira abaixo o passo a passo:

Em seguida, é necessário esperar até 5 dias úteis para ser informado se está apto ou não a participar do programa Move Brasil. O motorista receberá a resposta via caixa postal do gov.br e via mensagem de WhatsApp.

Leia também

• Move Brasil: nome sujo pode limitar alcance do programa

• CMN regulamenta programa Move Brasil para motoristas de aplicativo, taxistas e cooperativas

• Com Move Brasil, Lula busca apoio de motoristas de aplicativo

No caso de motoristas de aplicativo, o governo irá checar quem está apto diretamente com a plataforma.

No caso de motorista de táxi, o governo irá chegar por meio da Receita Federal. Os taxistas devem autorizar que o órgão envie às instituições financeiras a confirmação do registro e autorize a instituição financeira a praticar as condições de financiamento do programa.

Para acompanhar sua solicitação, clique em "voltar ao acompanhamento".

Por fim, a partir de 19 de junho os motoristas que receberam a confirmação de participação no programa podem procurar as concessionárias e instituições financeiras participantes do programa para análises de crédito e de avaliação de viabilidade de concessão do financiamento.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter